Isernhagen

Die dritte Bürgerbeteiligungsrunde für das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ist in Isernhagen gerade zu Ende gegangen. Unter der Fragestellung „Wie soll sich die Gemeinde bis 2030 entwickeln?“ gab es Ende 2020 eine große Bürgerbefragung, im März folgten Videokonferenzen für jeden Ortsteil und schließlich bis Ende April die Möglichkeit, alle eingegangenen Ideen online zu diskutieren, zu ergänzen und zu kommentieren.

Anwohner fürchten neues Gewerbegebiet in ihrer Straße

Dabei ist es in den vergangenen Tagen aber ganz offenbar zu einem Missverständnis ob der Verbindlichkeit dieser Ideen gekommen. Eine Bürgeridee, die neben vielen anderen online aufgeführt wurde, ist die Überlegung, die Krendelstraße in Altwarmbüchen von einem Misch- in ein Gewerbegebiet umzuwandeln. Die Anwohner organisierten sofort den Protest – nicht zuletzt aus Sorge um einen Wertverlust ihrer Immobilien. In den sozialen Netzwerken und Briefkästen kursierten diverse Gerüchte und Aufrufe, sich gegen dieses mutmaßliche Vorhaben der Gemeinde zu stellen.

Lesen Sie auch: ISEK 2030 – das sind die Ideen und Kritikpunkte der Isernhagener

Die Gemeindeverwaltung kann das jedoch schnell aufklären. „Die Gemeinde bereitet eine solche Gebietsumwandlung nicht vor. Weder die Verwaltung hat derartige Vorschläge erarbeitet, noch hat der Rat diese beschlossen“, heißt es aus dem Rathaus. Es handele sich lediglich um eine Sammlung von bisher eingegangenen Ideen, die noch nicht bewertet, geschweige denn inhaltlich beraten oder beschlossen seien.

„Ideen sind als Diskussionsanstöße zu verstehen“

„Die auf der Beteiligungsplattform eingestellten Ideen sind als Diskussionsanstöße zu verstehen“, betont die Gemeinde. Erst in den nächsten Monaten würden die Ideen in der sogenannten ISEK-Lenkungsgruppe bestehend aus Politikern, Verwaltung und Planern bewertet und dann im Zweifelsfall aussortiert oder eben in das ISEK eingearbeitet werden. Im Herbst soll der noch amtierende Rat das ISEK als Grundlage für künftige Entscheidungen und Entwicklungen in Isernhagen beschließen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Philipp Neessen, Ortsbürgermeister von Altwarmbüchen und SPD-Bürgermeisterkandidat, bietet gemeinsam mit Heiko Weichert (Bürgerstimme) Interessierten für Sonntag, 2. Mai, von 16 bis 17 Uhr ein sogenanntes Gartenzaungespräch zum Thema Krendelstraße an. Bürger können ihn in dieser Zeit im südlichen Teil der Krendelstraße antreffen und Fragen zum Thema stellen.

Von Carina Bahl