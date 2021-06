Isernhagen

Auch wenn die Parkplatzknappheit mit der in Bereichen wie der List in Hannover nicht zu vergleichen ist: Auch in der Gemeinde Isernhagen wird es mitunter eng. Etwa an den Hauptstraßen der Bauerschaften, in Gewerbegebieten und in Bereichen, an denen sich Häuser mit vielen Wohneinheiten befinden. Besonders in den alten Wohngebieten der Altdörfer mit ihren engen Straßen sorgen die am Straßenrand abgestellten Fahrzeuge dafür, dass Feuerwehr und Rettungswagen mitunter kaum noch hindurchfahren können. Das ist gefährlich, wenn es beim Einsatz um Minuten geht.

Stellplatzsatzung für ganz Isernhagen?

Aus dem Ortsrat F.B. kam der Vorschlag, die Gemeinde könne doch eine Stellplatzsatzung für ganz Isernhagen erarbeiten und damit für Besserung sorgen. Der zuständige Ratsausschuss für Planung und Bau will darüber erst befinden, wenn sich alle Ortsräte der Gemeinde dazu positioniert haben. Deshalb steht das Thema Stellplatzsatzung auf deren Agenda.

Bisher bemisst sich die Zahl an Stellplätzen, die etwa beim Bau eines Einfamilienhauses, einer Sportstätte oder einer Schule zu schaffen sind, an der Niedersächsischen Bauordnung. Die lässt – da sie ja im gesamten Bundesland anzuwenden ist – Spielräume zu. Wie viele Plätze letztlich wirklich anzulegen sind, entscheidet die Bauaufsichtsbehörde der Region Hannover.

Verwaltung: Stellplatzsatzung gilt nur für neue Gebäude

Mit einer Stellplatzsatzung könnte die Gemeinde die jeweils minimale Anzahl der Parkplätze für Wohn- oder Geschäftsgebäude, Kindertagesstätten oder Sportanlagen festsetzen – und dabei auch strukturelle Unterschiede zwischen Altwarmbüchen, Kirchhorst, Neuwarmbüchen und den Bauerschaften berücksichtigen. Normalerweise dient eine solche Satzung eher dazu, die Anzahl der Parkplätze in ohnehin dicht bebauten Ortskernen zu verringern. Ein Allheilmittel für Stellen, an denen es bereits Probleme gibt, ist eine solche Satzung mitnichten: Sie greife nämlich nur in Neubaugebieten oder Plätzen, an denen eine Nachverdichtung möglich sei, machte Claudia Halfen von der Gemeindeverwaltung am Dienstag im Ortsrat N.B. klar.

Verwaltung rät zu Halteverbote oder Parkgebühren

Rückwirkend aber sei da nichts zu machen. „Deshalb empfehlen meine Kollegen für solche Stellen andere Maßnahmen, wie Halteverbotszonen, eine Beschränkung der Parkdauer oder die Einführung von Parkgebühren.“ Wobei letzteres in den Altdörfern wohl eher für Unmut sorgen werde. Trotzdem sprachen sich die Ortspolitiker aus N.B. einmütig dafür aus, das Thema Stellplatzsatzung vertiefen zu wollen. „Aber ausdrücklich ohne Zustimmung zur Mustersatzung“, sagte Fabian Peters (Bündnis 90/Grüne), „da müsste man schon noch ganz genau hinschauen.“ Der Ortsrat solle im weiteren Prozess unbedingt beteiligt werden, forderte Ortsbürgermeister Günter Leydecker (SPD).

Politiker aus Isernhagen N.B. wollen am Ball bleiben

Anja Moch (CDU) begrüßte den Vorstoß aus F.B.: „Ich kann das nachvollziehen, im Wohngebiet hinter Rewe kommt man mit dem Pkw kaum durch. Wir müssen versuchen, der Sache Herr zu werden.“ Gudrun Krone-Höpfner (SPD) merkte an, dass gerade an Gaststätten, Läden oder Gewerbebetrieben Kunden und Mitarbeiter häufig Probleme hätten, einen Parkplatz zu finden.

Karsten Kowalla (FDP) sagte: „Wenn man sich N.B. anschaut, hätte man da schon vor 30 Jahren genauer hingucken sollen.“ Statt einem Auto pro Familie seien es heute eher zwei, entsprechend seien zwei Parkplätze pro Einfamilienhaus aus seiner Sicht angemessen. „Auch der Wietzeaue hätte das gut getan.“ Und Reinhard Lensch (SPD) sieht in einer entsprechenden Satzung zusätzlich die Chance, zu verhindern, dass „aus Profitgier alte Häuser abgeschoben und an ihrer Stelle Mehrfamilienhäuser gebaut werden.“

Von Sandra Köhler