Isernhagen H.B

„Länger als sechs Monate wirst du es hier nicht schaffen“ – das hat Alam Zahidul, bekannt als „Jonny“, häufig gehört, als er die Vereinsgaststätte des TSV Isernhagen 2019 übernommen hatte. Diese Kommentare waren wohl nicht gegen ihn als Person gerichtet, sondern spielten eher auf die Historie in der Vereinsgaststätte an: oft wechselten die Betreiber. Aber Zahidul steht noch immer in seinem „Ristorante Amorosa“ in der Vereinsgaststätte – selbst die Pandemie hat er überstanden. Er hat sein eigenes Erfolgskonzept, von dem er sich nicht abbringen lässt. „Ich weiß ganz genau, wer ich bin und wer zu mir kommt“, sagt der 57-Jährige.

Letzte Station vor der Rente

Sein Selbstvertrauen zieht Zahidul aus 37 Jahren Berufserfahrung. 1984 hat er eine Ausbildung zum Koch in Italien begonnen. Neben der italienischen hat er auch die indische Küche gelernt. Er ist in Bangladesch geboren und aufgewachsen. Vier Jahre nach seinem Ausbildungsbeginn bekam er seine erste Anstellung als Chefkoch in Bothfeld. Nicht ganz 20 Jahre später startete er in die Selbstständigkeit. Zuletzt betrieb er unter seinem Spitznamen ein eigenes Restaurant in Hannover: Jonny’s Restaurant und Bar. Dort fehlten ihm jedoch Parkplätze für die Gäste und eine Terrasse. „Meine Gäste mussten jedes Mal 15 Euro Strafe zahlen, wenn sie bei mir essen wollten.“

Existenzsorgen hat er nicht: „Ich habe alles abbezahlt, meine Kinder sind groß.“ Bis zu seiner Rente möchte er nun die Gaststätte des TSV Isernhagen betreiben. Von der Corona-Pandemie und dem Lockdown hat er sich nicht aus der Ruhe bringen lassen: „Ich hatte keine Bauchschmerzen.“ Anders als die meisten gastronomischen Betriebe hat er keine Abholung oder gar einen Lieferservice angeboten. Das „Ristorante Amorosa“ blieb komplett geschlossen. Mit privaten Rücklagen und den staatlichen Hilfen hat er die Zeit überbrückt.

Die Vereinsgaststätte verfügt über 50 Sitzplätze. Quelle: Max Baumgart

Die Prominenz kommt zu „Jonny“

„Die Sportler sind alle gute Leute“, sagt Zahidul. Nach dem Training oder den Spielen kommen die Vereinsmitglieder zu ihm. Regelmäßig nutzen sie auch sein Sky-Abonnement, um gemeinsam in der Gaststätte Fußballspiele zu gucken. Aber: „Alleine von den Sportlern kann man nicht leben“, sagt er. Seine Stammgäste sind ein wichtiger Teil seines Geschäfts. Aus seinen früheren Restaurants in Garbsen und Hannover kennen sie ihn schon lange und besuchen ihn auch in Isernhagen.

„Es ist nicht einfach. Ich muss alles wieder aufbauen“, sagt er über seinen Neustart in der Vereinsgaststätte. Seine vorherigen Restaurants waren etabliert. Prominente Gäste hat er bewirtet – von den Besuchen der Fußballer von Hannover 96 und der Handballer der TSV Burgdorf hat er noch Bilder auf seinem Tablet. Auch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder habe schon bei ihm gespeist.

„Alleine von den Sportlern kann man nicht leben“: Alam Zahidul freut sich, dass seine Stammgäste aus seinen ehemaligen Restaurants ihm weiter die Treue halten. Quelle: Max Baumgart

Die Gäste sind seine Freunde

Im TSV Isernhagen ist Zahidul nicht aktiv. „Ich wollte Mitglied werden“, sagt er. Zeitlich sei das für ihn jedoch nicht möglich. Früher hat er Fußball gespielt – als Torwart, berichtet er mit einem Lächeln. Mit Yoga am Morgen und der ständigen Bewegung in der Gaststätte hält er sich fit. Wenn er nicht in seiner eigenen Gaststätte arbeitet, geht er gerne mit seiner Familie essen. Auch da beweist Zahidul Treue: Er besucht nur Restaurants von Kollegen, die er selbst ausgebildet hat.

„Meine Stammgäste kommen mich jeden Tag besuchen“ – das ist für Zahidul das Schönste an seiner Arbeit. Teilweise betrachtet er die Gäste als enge Freunde, mit denen er in seinem Restaurant regelmäßigen Kontakt pflegt. Die Feier zum einjährigen Jubiläum der Übernahme der Vereinsgaststätte konnte er besonders genießen – Familie, Freunde und Stammgäste waren dabei. Dass seine Arbeit ihn erfüllt, merkt man ihm an. Während er erzählt, sitzt er zurückgelehnt auf dem roten Barhocker. Doch dann fällt ihm noch etwas ein, er hebt die Hand und sagt: „Und ich koche gerne.“

Das „Ristorante Amorosa“ in Kürze

Verein: TSV Isernhagen

TSV Isernhagen Betreiber: Alam „Jonny“ Zahidul

Alam „Jonny“ Zahidul Kontakt: Telefon (0511) 7243018 – Auf der Heide 32, 30916 Isernhagen

Telefon (0511) 7243018 – Auf der Heide 32, 30916 Isernhagen Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 17 bis 22 Uhr sowie am Wochenende von 12 bis 22 Uhr

dienstags bis freitags von 17 bis 22 Uhr sowie am Wochenende von 12 bis 22 Uhr Sitzplätze: 50

50 Empfehlung des Hauses: wechselnde Gerichte der Tageskarte

