Kirchhorst

Zuviel Alkohol getrunken hatte ein 30 Jahre alter Autofahrer, den eine Polizeistreife in der Nacht zu Sonnabend an der Steller Straße in Kirchhorst stoppte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Von Frank Walter