Kirchhorst

2,84 Promille Alkohol am Steuer am helllichten Tag, und dann noch einen Unfall verursacht: Erwartungsgemäß dürfte das Amtsgericht dafür sorgen, dass einer 55-jährigen Frau diese Autofahrt noch lange in Erinnerung bleibt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau am Freitag gegen 12 Uhr in Kirchhorst von der Stellmacherstraße kommend nach rechts auf die Steller Straße abbiegen. Dabei verlor sie jedoch die Kontrolle, ihr Wagen krachte auf der Steller Straße gegen einen haltenden Lastwagen.

Bei der Unfallaufnahme blieb den Polizisten der Alkoholgeruch der Frau nicht verborgen. Der Atemtest ergab dann den für diese Tageszeit beachtlichen Wert von 2,84 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein der Frau sicher und nahmen sie mit zu einer Blutprobe. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren gegen die Frau ein. Der Unfallschaden beträgt etwa 2500 Euro.

Von Frank Walter