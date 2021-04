Isernhagen

Die nächtliche Sperrung am Alten Postweg ist wieder aufgehoben: Autofahrer können den Weg entlang des Parksees Lohne bis zur Autobahnbrücke in Richtung Neuwarmbüchen wieder rund um die Uhr nutzen. Die Gemeinde hatte in den vergangenen Wochen wie in den Vorjahren die Sperrung vorgenommen, um Kröten auf dem Weg zu ihren Laichgewässern zu schützen. Und das hat sich auch gelohnt.

Kröten werden täglich über die Straße gebracht

Außer der Sperrung baute der Bauhof der Gemeinde bereits am 22. Februar einen Krötenschutzzaun am Schmiededamm auf. „Die Krötenwanderung zog sich nach einer Zwischenzeit mit kühlen Temperaturen dann bis über Ostern“, teilt Isernhagens Umweltschutzbeauftragte Elke Freytag mit. Täglich wurden die Tiere, die entlang des Zaunes in Auffangeimern landeten, sicher über die Straße gebracht – und dabei auch gleich gezählt.

Doppelt so viele Tiere wie in den Vorjahren

Das Ergebnis lässt staunen: Während in den vergangenen Jahren jeweils insgesamt zwischen 300 und 400 Kröten in den Eimern gefunden wurden, zählte die Gemeinde in diesem Jahr insgesamt 667 Erdkröten, 97 Molche, 88 Grasfrösche und vier Braunfrösche am Krötenschutzzaun. Die Gesamtzahl der gewanderten Tiere dürfte aber weit höher liegen: Schließlich machten sich die Kröten auch im Bereich der nächtlichen Sperrung auf den Weg – wurden dort aber nicht gezählt. Die Gemeinde bedankt sich bei den Anliegern für ihre Rücksichtnahme und das Verständnis für die Maßnahmen beim Amphibienschutz.

Von Carina Bahl