Isernhagen

Vor wenigen Tagen war bei gefrorenen Seen und weißer Winterlandschaft in Isernhagen kaum daran zu denken, doch mit Blick auf die milden Temperaturen, die für die nächste Zeit angekündigt sind, wird es dann doch kurzfristig Thema: die alljährliche Krötenwanderung. Um die Kröten auf ihrem Weg zu den Laichgewässern vor Autos zu schützen, sperrt die Gemeinde Isernhagen ab Montag, 22. Februar, wieder nachts den Alten Postweg. Zu kalt ist es den Kröten derweil nicht: Bereits ab 6 Grad Celsius fangen die Tiere an, sich auszugraben und sich auf den Weg zu dem Gewässer zu machen, in dem sie einst selbst zur Welt kamen – um sich dort fortzupflanzen. Die Wanderstrecke der Kröten kann dabei problemlos mehrere Kilometer weit sein.

Alter Postweg ist nachts von 19 bis 8 Uhr für Fahrzeuge gesperrt

Die Sperrung des Alten Postwegs wird täglich von 19 Uhr abends bis 8 Uhr morgens vorgenommen – im Bereich Parksee Lohne bis zur Autobahnbrücke. Je nach Wanderaktivität der Kröten kann diese Maßnahme bis zu vier Wochen andauern, heißt es aus dem Rathaus. Darüber hinaus baut die Gemeinde entlang des Schmiededamms in Höhe des Mausoleums wieder einen Krötenschutzzaun auf. Die Kröten landen dabei in Eimern entlang des Zaunes und werden dann regelmäßig von Gemeindemitarbeitern über die Straße getragen, um dort nicht von Autos überfahren zu werden.

Bürger sollen Kröten nicht über die Straße tragen

Die Gemeinde bittet derweil darum, dass Spaziergänger diesen Dienst möglichst nicht übernehmen, sondern die Kröten in den Eimern sitzen lassen. Nur so kann die Gemeinde die Zahl der Kröten dokumentieren und in den Vergleich zu den Vorjahren setzen.

Von Carina Bahl