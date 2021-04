Isernhagen

Das Thema ist unappetitlich – und doch an so vielen Stellen in Isernhagen immer wieder in der Diskussion: Hundehaufen. Eigentlich müssen Besitzer von Vierbeinern die Hinterlassenschaften ihrer Tiere entsorgen, in vielen Fällen passiert das aber nicht. Der Altwarmbüchener Dietmar Geyer hat es satt. Täglich ärgert er sich über die Hundehaufen rund um den Riehegraben – eine beliebte Strecke für Gassi-Geher. Sein Garten grenzt direkt an. Er hat sich jetzt mit einem Beschwerdebrief an die Ratspolitiker und die Gemeindeverwaltung gewandt und fordert Schilder, die auf Bußgelder hinweisen, wenn sich die Halter ihrer Aufräumpflicht nicht nachkommen.

Rote Tüten landen im Grünstreifen statt im Mülleimer

Der Riehegraben ist nur eines von vielen Beispielen in Isernhagen, wo Bürger sich über Hundehaufen ärgern. Aber besonders dort hat Geyer kein Verständnis dafür: Denn es gibt dort eine sogenannte Hundetoilette – eine Station, aus der Hundehalter kleine Tüten ziehen können, mit denen sie den Haufen aufnehmen und im Abfalleimer entsorgen können. Aber das würde kaum einer tun, betont Geyer – und wenn, dann landeten eben die roten Tüten samt Inhalt im Grünstreifen statt im Mülleimer.

Hundehalter schmeißen Kot-Tüten auf den Boden, dabei steht der Abfalleimer direkt daneben. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Anwohner regt sich über Hundeklo am Riehegraben auf

„Ich will nicht alle Hundebesitzer über einen Kamm scheren“, sagt der 74-Jährige. Aber es gebe einige, die ganz früh morgens oder spät abends bei Dunkelheit ihre Vierbeiner ausführten und dabei die unbeliebten Tretminen hemmungslos hinterließen – wohl wissend, dass dann niemand sie dabei beobachten werde. „Diesen Menschen ist das Hundewohl wichtiger als Menschenwohl“, regt sich der Rentner auf. Was er damit meint? Am Riehegraben würden sich so sehr viele Schmeißfliegen sammeln – das merkten die Anwohner in ihren Gärten, sie hätten viele der Fliegen auf dem Tisch beim Essen im Freien, weiß er aus eigener Erfahrung. „Das ist ekelhaft und gesundheitsgefährdend.“

Anwohner wird von Hundehaltern beschimpft

Geyer betont, nicht den Dorfsheriff spielen zu wollen. Von Anzeigen hat er bisher abgesehen. Aber mit direkter Ansprache versuche er schon, an die Vernunft der Hundehalter zu appellieren. Das Ergebnis: Er wurde beschimpft, beleidigt, bekam dem Mittelfinger gezeigt. „Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten“, sei die Standardantwort der Ertappten. Deshalb hofft Geyer nach seinen Briefen nun, dass sich die Gemeinde mit Schildern und Kontrollen des Problems annimmt. Ein Schild könnte auf ein drohendes Bußgeld bis zu 100 Euro verweisen.

Während Politiker wie Helmut Lübeck (CDU) teils schon Geyers Idee auf kreative Schilder und Hinweise auf Bußgelder befürworten und einen Antrag in Aussicht stellen, verweist die Gemeinde auf ein ganz grundsätzliches Problem bei dem Thema: Landesweit seien für hinterlassene Hundehaufen auf Gehwegen, öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen zwar Bußgelder von 50 bis 100 Euro festgelegt. Auch die Homepage der Gemeinde Isernhagen weist auf die Pflichten der Hundehalter hin – wenn auch sehr freundlich. Für die Ahndung sei aber nicht die Gemeinde, sondern die Abfallbehörde der Region zuständig, wo auch Anzeigen erstattet werden müssten. Zudem müssten die Hundehalter für das Verhängen des Bußgeldes in flagranti erwischt werden – und das sei schwer umsetzbar.

Hundetoiletten stehen inzwischen an vielen Stellen

Da auch das Ordnungsamt der Gemeinde immer wieder Beschwerden über Hundekot aus ganz Isernhagen erhält, hat sich der Rat vor Jahren für das Aufstellen von Hundetoiletten stark gemacht. Seit vier Jahren gibt es die Tütenspender am Riehegraben in Altwarmbüchen, weitere stehen an der Jacobistraße, am Spielplatz Seerosenring, an der Lahriede und im dortigen Grüngürtel, im Lahriedepark, am Möwenkamp, am Nelkenweg, am Bolzplatz Lessingstraße, am Blocksberg sowie am Kirchstieg in Isernhagen K.B. „Abfalleimer sind grundsätzlich in der Nähe“, teilt die Gemeinde mit.

Hundebesitzer entsorgen die Haufen ihrer Vierbeiner auf einer Wiese, statt die rote Tüte in einen dafür vorgesehenen Mülleimer zu werfen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Immer wieder Ärger mit den Tütenspendern

Doch während sich Bürger über den Hundekot ärgern, gibt es auch mit den Hundetoiletten immer wieder Probleme. So deckten sich Hundehalter zum Start gleich mit zig Tüten auf Vorrat ein, sodass die Station prompt wieder leer war. Später landeten die roten Beutel in den Bäumen als Dekoration – und zum Jahreswechsel warfen Unbekannte dann Feuerwerkskörper in den dazugehörigen Abfallbehälter, sodass dieser repariert werden mussten.

Von Katerina Jarolim-Vormeier