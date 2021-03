Altwarmbüchen

Der Altbestand ist abgerissen, der Rohbau steht: Auf dem Gelände der Christophorus-Kirche in Altwarmbüchen schreiten die Bauarbeiten voran. Als nächstes kommt die Dachkonstruktion. 1,3 Millionen Euro investiert die evangelische Kirchengemeinde – auch mit Förderung der Landeskirche und des Kirchenkreises –, um ein neues Gemeindehaus an der Bernhard-Rehkopf-Straße zu bauen. Ein Asbestfund führt jetzt jedoch dazu, dass die Kosten kräftig steigen.

Großer Gemeindesaal, zentrales Kirchenbüro und Barrierefreiheit

Wenn Christophorus-Pastor Sebastian Müller im Rohbau durch die einzelnen Räume geht, dann kann er sich schon alles gut vorstellen: Durch ein helles Foyer geht es nach rechts in den Bürotrakt. Das Kirchenbüro mit Blick zum Parkplatz wird im Neubau nicht mehr versteckt liegen, sondern barrierefrei und einfach für die Besucher zu erreichen sein. Auch der Diakon erhält seinen eigenen Arbeitsplatz. Herzstück des neuen Gemeindehauses aber wird gegenüber der Kirche ein großer Saal mit 89 Quadratmetern sein – je nach Veranstaltung auch abtrennbar in zwei Räume und mit direktem Zugang zum Außenbereich. Ein kleinerer Raum daneben ist für die Jugend gedacht. „Unser Diakon hat eine Whatsapp-Gruppe mit den Jugendlichen eingerichtet, wo besprochen wird, wie der Raum einmal aussehen soll“, sagt Müller. Die offene Küche mit Tresen zwischen Kirche und Gemeindesaal soll nach Fertigstellung zu Empfängen einladen – beispielsweise nach Hochzeiten oder Taufen.

Das Herzstück des Neubaus wird der große Gemeindesaal, der multifunktional genutzt werden kann. Pastor Sebastian Müller ist zufrieden mit dem Baufortschritt. Quelle: Carina Bahl

Bauarbeiten mit nur leichten Verzögerungen

„Grundsätzlich sind wir ganz gut im Zeitplan“, sagt Müller. Dass es in Zeiten von Corona zu Lieferschwierigkeiten kommen würde, weil Material über Grenzen gebracht werden müsste, sei zu erwarten gewesen. Statt der geplanten Fertigstellung im September, rechne man momentan mit Oktober oder Anfang November dieses Jahres. „Das ist ja alles noch im Rahmen.“ Überhaupt sei gar nicht schlimm, dass Corona-Pandemie und Kirchenbau in dieselbe Zeit gefallen sind – „wir konnten in diesem Jahr eh nicht viel anbieten und starten gerade erst vorsichtig wieder mit Präsenzgottesdiensten“, sagt Müller. Auch die vielen Kirchengruppen, die sonst eine Alternative zu ihren Räumen in der Bauzeit hätten suchen müssen, dürfen sich aktuell ohnehin nicht treffen.

Schwarze Tafeln an der Kirche sind nicht aus Schiefer, sondern aus Asbest

Das neue Gemeindehaus wird direkt an die Kirche angebaut, die im Altbestand unangetastet geblieben ist. Und genau da hat sich jetzt bei den Bauarbeiten ein Problem herausgestellt. Denn die schwarzen Tafeln, die den oberen Teil der Kirche verklinkern, sind nicht aus Schiefer wie gedacht – „sondern aus Asbest“, sagt Müller. Um das neue Gemeindehaus an zwei Seiten an die Kirche anbauen zu können, muss der Asbest nun komplett entfernt, entsorgt und durch eine neue Verkleidung ersetzt werden. „Das wird uns 107.000 Euro mehr kosten“, sagt der Pastor. Da sei es ein Glück gewesen, dass die Aktion Mensch das neue Gemeindehaus gerade mit fast 90.000 Euro gefördert habe, weil das Gebäude komplett barrierefrei werde. „Die Finanzierung des Neubaus war ohne diese Förderung aufgestellt worden, damit haben wir jetzt einen kleinen Puffer“, sagt Müller. Darauf, dass seine Anträge auf weitere Förderung von der Landeskirche bewilligt werden, habe er aktuell zumindest wenig Hoffnung. „Die Landeskirche hat eine Haushaltssperre für Bauprojekte verhängt.“

Asbest statt Schiefer: Bevor der Neubau an die Bestandskirche angedockt werden kann, muss die dunkle Verkleidung ausgetauscht werden. Das bedeutet Mehrkosten von 107.000 Euro. Quelle: Carina Bahl

Den Neubau mit begrüntem Dach wird das Asbestproblem also unterm Strich nicht ausbremsen. Auf weitere Spendenaufrufe bei ihren Mitgliedern wird die Kirche allerdings dennoch nicht verzichten können. Pastor Müller ist mehr als dankbar dafür, das schon in den vergangenen Monaten viele Spenden eingetroffen sind. „Allein für die Einrichtung haben wir 16.400 Euro Spenden erhalten – und das im Corona-Jahr“, sagt er. Bei rund 3000 Mitgliedern, die die Kirchengemeinde in Altwarmbüchen zählt, sei das nicht zu erwarten gewesen.

Kirchenaustritte im Corona-Jahr

Vielleicht liege die Spendenbereitschaft daran, dass manche Menschen in Corona-Zeiten weniger Möglichkeiten hätten, ihr Geld auszugeben, und dann gern an die Kirche spendeten, meint Müller. Die Kehrseite der Pandemie kennt der Pastor aber auch. „Wir hatten 38 Austritte 2020, und seit Anfang des Jahres sind schon elf weitere dazugekommen. Das ist mehr als sonst.“ Zudem habe es in der Altwarmbüchener Kirche seit September 2020 nicht eine einzige Taufe gegeben. „Die Menschen verschieben so etwas, das kann man verstehen“, sagt Müller – gleichwohl spiegele sich das in der Mitgliederstatistik dann deutlich wider. Die Gründe für die Kirchenaustritte erfragt Müller jedes Mal am Telefon. „Meist sind es wirtschaftliche Gründe, die Leute wollen in der Corona-Zeit Kirchensteuer sparen“, sagt der Pastor. Die Hoffnung bleibe daher, dass die Mitglieder zurückkehren werden.

Ideen für Außenbereich und Planung für ehemaligen Kindergarten

Das neue Gemeindezentrum könnte da einen Anreiz schaffen. „Es ist schön zu merken, wie die Gemeinde hinter dem Vorhaben steht“, sagt Müller, der noch viele Pläne für das Gebäude hat. So könnte er sich ein Gartenprojekt im Außenbereich vorstellen, auch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach wäre auf lange Sicht eine Idee. „Auch wenn uns ein Gutachten belegt hat, dass auf einem Gemeindehaus so eine Anlage erst nach 13 Jahren wirtschaftlich werden würde.“ Dort wohne eben niemand dauerhaft, der Verbrauch sei daher reduziert. Anders könnte das im ehemaligen Kindergarten direkt neben dem Neubau werden. Denn dort, wo aktuell das Kirchenbüro sein Provisorium bezogen hat, soll einmal eine Mietwohnung entstehen. „Die Planungen mit unserem Architekten laufen“, berichtet Müller.

