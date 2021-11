Altwarmbüchen

Käsekuchen und „Kalte Schnauze“ – das waren in diesem Jahr die Renner bei der Spendenaktion zugunsten des Kinderhospizes Löwenherz. Keine Stunde dauerte es am Sonntag und die Vorräte dieser beiden süßen Leckereien waren ausverkauft. Aber es gab noch jede Menge weitere Kuchen und Torten, die an diesem Tag in der Altwarmbüchener Begegnungsstätte über den Verkaufstresen gingen.

30. Auflage des Benefizkaffees Löwenherz

Es war in diesem Jahr ein ganz besonderer Termin für die Spendenaktion der 14 Altwarmbüchener Frauen. Denn: Es galt, ein Jubiläum zu feiern. Bereits zum 30. Mal luden die Damen zum Benefizkaffee Löwenherz ein. Das hat in Altwarmbüchen längst Kultstatus erlangt. Bewaffnet mit Tupperschalen kamen die Isernhagener in Scharen in die Begegnungsstätte.

Großer Andrang: Das Kuchenbüfett der Spendenaktion für Löwenherz.l Quelle: Thomas Oberdorfer

Im Vorfeld hatten die Frauen so manche Stunde in den heimischen Küchen verbracht und das Backwerk produziert. Am Ende waren es 25 Torten, viele Blechkuchen und 90 Tüten Kekse. Doch es gab nicht nur Süßes im Angebot. Organisatorin Anette Schiphouwer nähte in den Wochen vor der Aktion fleißig Weihnachtsdekoration. Insgesamt 40 Weihnachtsbäume und Dekohäuschen produzierte sie für den guten Zweck.

Verkauf bringt 2020 Euro für Löwenherz ein

Nach drei Stunden Verkauf folgte der Kassensturz. Das Kinderhospiz Löwenherz kann sich über eine Spende von 2020 Euro freuen – ein ähnlich guter Erlös wie in den Vorjahren. Dabei machte sich auch bei dieser Spendenaktion Corona bemerkbar. „Die Leute sind vorsichtiger geworden, manche scheuten den Besuch der Spendenaktion“, erklärte Schiphouwer.

Nähte fleißig Weihnachtsdekoration: Anette Schiphouwer organisiert seit einigen Jahren die Löwenherz-Spendenaktion in Isernhagen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Eines hat sich die Organisatorin fürs kommende Jahr aber ganz fest vorgenommen. „Wir werden auf jeden Fall mehr Käsekuchen und „Kalte Schnauze“ produzieren. Noch mal sollen die nicht so fix ausverkauft sein.“

Von Thomas Oberdorfer