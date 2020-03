Altwarmbüchen

„Meine Idee, kleine Wochen-Andachten vor unserer Kirche auszulegen und sie Interessierten zuzumailen, wird gut angenommen“, erzählt Sebastian Müller, Pastor in der Christophorus-Kirchengemeinde Altwarmbüchen.

Pastor: Sehe großes Potenzial bei Facebook für uns

Wie viele andere auch, hat sich der Seelsorger Gedanken gemacht, wie kirchliches Leben in Zeiten der Corona-Pandemie weitergehen könne. Auf der Suche nach Möglichkeiten, mit seiner Gemeinde in Kontakt zu bleiben, war Müller auch bereit, über seinen Schatten zu springen: Seit wenigen Tagen ist die Christophorus-Gemeinde nun auch bei Facebook zu finden – „ein Schritt, den ich lange nicht gehen wollte“, berichtet er. „Angesichts der aktuellen Situation sehe ich jetzt aber das große Potenzial, dadurch besser mit meiner Gemeinde im Kontakt zu bleiben.“ Und Müller versteht die aktuelle Situation auch als Ansporn, nicht nur zeitlich begrenzt nach neuen Wegen zu suchen: „Wer weiß, vielleicht verändert das Corona-Virus auch langfristig meine Arbeit.“

Videos und Informationen bei Facebook

Friedenslichter der Konfirmanden Dienstagnachmittag in der Christophorusgemeinde Altwarmbüchen... Normalerweise trudeln kurz vor 16 Uhr die Konfirmandinnen und Konfirmanden ein und es kann losgehen. Gemeinsam mit unserem Diakon Philipp Lerke oder mit Pastor Sebastian Müller und einigen Teamern geht es dann um Themen rund um "Gott und die Welt" ... normalerweise. Doch auch das ist momentan nicht möglich. Die Konfirmationen mussten wir in den September schieben und wie es mit den neuen Konfis in den nächsten Wochen weitergeht, das kann keiner so genau sagen. Deshalb heute ein kleiner Gruß vor allem an unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden! Bleibt gesund und behütet! Gepostet von Evangelische Christophorusgemeinde Altwarmbüchen am Dienstag, 24. März 2020

Bei Facebook auf der Seite „Evangelische Christophorusgemeinde Altwarmbüchen“ sind unter anderem Videos mit Wort- und Liedbeiträgen zu finden. Außerdem gibt es Hinweise auf wichtige Telefonnummern in Krisenlagen. Die Videos finden sich auch auf dem neuen Youtube-Kanal der Kirchengemeinde.

Neue Wege: Christophorus dreht Filme für Youtube

Gut angelaufen ist auch die Einkaufshilfe, die die Christophorus-Gemeinde gemeinsam mit der katholischen Pfarrgemeinde Heilig Kreuz und dem Verein Caspo –Betreiber des Sozialkaufhauses 2.HeimArt in Altwarmbüchen – ins Leben rief: „Gleich am ersten Tag haben sich zehn Ehrenamtliche bei mir gemeldet“, freut sich Müller über die Solidarität in seiner Gemeinde. Auch wenn die Nachfrage bislang noch überschaubar bleibt, konnte doch gleich zum Start der Aktion zwei betagten Ehepaaren geholfen werden. In beiden Fällen, so Altwarmbüchens Pastor, werde es nicht nur bei dem einen Einkauf bleiben.

Kinder können Oster-Bilder schicken

Als weitere kleine Aktion in Zeiten ungewollter Isolierung hat die Christophorus-Kirchengemeinde auch einen spontanen Oster-Malwettbewerb ausgeschrieben: „Wir haben uns überlegt, dass jetzt viele Kinder lange Tage zu Hause verbringen müssen. Und da ja auch unser Familiengottesdienst am Ostermontag ausfallen muss, wollen wir eine kleine Ablenkung anbieten.“

Die Altwarmbüchener Kirchengemeinde bittet alle Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren, ihr schönstes Osterbild an die Christophorus-Kirche Altwarmbüchen, Bernhard-Rehkopf-Straße 13 in 30916 Isernhagen, zu senden. Einsendeschluss ist am Freitag, 3. April. Am Ostersonntag wird dann auf der Facebook-Seite der Kirchengemeinde ein Video veröffentlicht, in dem die Gewinner bekannt gegeben werden. „Die ersten drei Plätze erhalten einen kleinen Preis“, verspricht Pastor Müller.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter