Altwarmbüchen

Auch während der Corona-Pandemie braucht es Blutspenden, um Menschen in Krankenhäusern zu versorgen. Aus diesem Grund hat sich der DRK-Ortsverein Isernhagen entschieden, einen Blutspendetermin für Freitag, 9. April, im Rathaus an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen zu organisieren. Von 15.30 bis 19.30 Uhr sind Freiwillige dort willkommen, um sich Blut abnehmen zu lassen.

Blutspende unter Corona-Hygienebedingungen

Jeder gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 72 Jahren kann Blut spenden. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Jeder muss zum Termin seinen Personalausweis mitbringen. Die Blutspende erfolgt unter den geltenden Hygienebedingungen, teilt das DRK mit. Teilnehmer müssen eine Maske tragen und sich an die Abstandsregeln halten. Wer Erkältungssymptome aufweist oder sich anderweitig nicht wohlfühlt, sollte nicht ins Rathaus kommen. Der traditionelle Imbiss nach der Blutspende entfällt, dafür erhalten die Teilnehmer aber einen Snackgutschein für ein örtliches Restaurant.

Von Carina Bahl