Altwarmbüchen

Eine eigene Parzelle ist „der optimale Rückzugsort“ für Monika Schünemann. Sie ist die Vorsitzende des Kleingartenvereins Altwarmbüchen. „Die Leute sind derzeit froh, einen Garten zu haben. So kann man etwas tun, man hat eine Aufgabe und sitzt nicht die ganze Zeit in der Wohnung.“ Alle 52 Gärten sind verpachtet, auf der Warteliste stehen noch 15 Namen. Und diese Liste sei seit Beginn der Coronavirus-Pandemie noch länger geworden als zuvor, sagt Schünemann.

Froh über ein eigenes Stück Grün

Besonders glücklich über ihre knapp 400 Quadratmeter große Parzelle sind Sarah Hotze und ihr Lebensgefährte Marcus Werner, die in einer Wohnung im Altwarmbüchener Zentrum leben. Erst Anfang April hatten sie die Fläche übernehmen können, nachdem sie zuvor ein knappes Jahr auf der Warteliste gestanden hatten. „Wir sind superfroh über dieses Stück Grün“, sagt Hotze. „Das ist genau der richtige Zeitpunkt gewesen. So können wir zumindest jeden Tag raus und an die frische Luft“, ergänzt Werner. Er ist Servicetechniker, sie Erzieherin. Beide können seit sechs Wochen nicht mehr ihrer gewohnten Tätigkeit nachgehen. Da kommt der Garten als Abwechslung gerade recht.

Magdalena Sempik gibt Töchterchen Emily Anschwung. Quelle: Mark Bode

Auch über den Zustand der Grünfläche bei der Übernahme meckert das Paar nicht. „Es war ein wenig runtergekommen“, schildert Werner. „Überall lag noch das Herbstlaub, und es gab viel Unkraut.“ Das beseitigten die beiden gern, die bei ihrer Arbeit auch von der dreieinhalbjährigen Tochter Lena unterstützt werden. Inzwischen ist ein Idyll entstanden. „Wir haben das Gemüsebeet und die Blumenbeete wieder hergerichtet und neuen Rasen gesät“, so Hotze.

Die Gartennachbarn sind „sehr hilfsbereit“

Zucchini, Tomaten, Gurken, Erdbeeren, Paprika und verschiedene Kräuter wachsen inzwischen in einer Ecke. Um vor der Kälte geschützt zu sein, sind die zarten Pflänzchen noch mit Fleece abgedeckt. Für Sarah Hotze, Marcus Werner und Tochter Lena ist es ihr erster Garten. „Unsere Familien hatten aber auch welche, deshalb ist es nicht ganz neu“, sagt Hotze. „Und wenn wir mal eine Frage haben, sind die Nachbarn sehr hilfsbereit“, fügt Werner hinzu.

In einer anderen Ecke des Gartens stehen ein großes Trampolin und eine kleine Rutsche. „Die haben wir vom Vorbesitzer übernommen“, sagt Hotze – sehr zur Freude der kleinen Lena, die in der Mitte des Gartens zudem einen kleinen Tisch hat und ausgiebig malt.

Die Arbeiten sind für dieses Jahr allerdings noch nicht abgeschlossen. „Wir möchten noch ein kleines Planschbecken für Lena haben“, sagt Hotze. „Und ein Großes für uns“, ergänzt Werner lachend. Das Paar freut sich über die Beschäftigung, sehnt allerdings auch die Zeit nach dem Ende der behördlich verordneten Beschränkungen herbei: „Es wird schön, wenn wir endlich unsere Freunde zum Grillen einladen können“, sagt Werner.

Kleingarten bedeutet auch viel Arbeit

Ein paar Gärten weiter ist Tomasz Sempik fleißig. Er zimmert ein zwei mal einen Meter großes Hochbeet zusammen. „Ich war früher bei einem Hausmeisterservice tätig. Da haben wir viel in Grünanlagen gebaut. Es ist meine große Leidenschaft und bereitet mir einfach viel Freude“, sagt der Familienvater. Er ist inzwischen in der Industrie tätig und auch immer noch vollbeschäftigt. Seine Freizeit verbringt er mit Frau Magdalena und der eineinhalbjährigen Emily gerne im Kleingarten. „Es ist ein schöner Ausgleich. Aber es ist auch viel Arbeit“, sagt er. Allerdings Arbeit, die er gern verrichtet.

Tomasz Sempik hat ein Hochbeet gezimmert. Quelle: Mark Bode

So hat er kürzlich ein Gewächshaus im hinteren Teil des Gartens aufgestellt. Derzeit laufen die Planungen für den Neubau eines drei mal drei Meter großen Pavillons aus Holz. „Das wird zwar nicht viel günstiger, als wenn man einen kauft. Aber so haben wir ihn am Ende genau so, wie wir es uns vorstellen“, sagt Sempik.

Von Mark Bode