Rock vom Feinsten versprechen zwei Formationen, die am Wochenende in der Blues Garage in Isernhagen H.B. auftreten. Die KISS Forever Band lässt am Freitag, 26. April, die Siebziger- und Achtzigerjahre wieder aufleben. Das Trio JCM macht am Sonnabend, 27. April, Dampf.