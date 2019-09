Altwarmbüchen/Isernhagen K.B

Nicht kleckern, sondern klotzen: 15 Meter lang und rund 35 Tonnen schwer ist die knallgelbe Erntemaschine, die am Mittwochmorgen ihre Runden neben der Kreisstraße 114 drehte. Angetrieben von einem V8-Motor mit fast 600 Pferdestärken, schaufelte der „Tiger“ die Zuckerrüben aus der Ackerkrume. Einen Hektar pro Stunde schafft die größte Maschine im Fuhrpark der Genz Landtechnik GmbH aus Neustadt-Brase. Ein Mitarbeiter war ganz früh am Morgen losgefahren, um den Berufsverkehr auf dem Weg nach Isernhagen mit seinem Tempo-25-Giganten nicht zu behindern.

Zuckerrüben in Bioqualität

In Isernhagen angekommen, warteten auf zwölf Hektar Fläche unzählige Zuckerrüben darauf, im Bunker des „Tigers“ zu landen – und zwar Rüben in Bioqualität. „Die Bio-Rüben werden vor der Hauptkampagne geerntet, weil dann die Fabriken noch sauber sind“, erläuterte Geschäftsführer Oliver Genz, der viele Landwirte in der Region als Lohnunternehmer mit seinem Fuhrpark unterstützt.

Bis die konventionell erzeugten Zuckerrüben in den Fabriken landen, kann es hingegen noch etwas dauern. Die Ernte läuft bis Mitte November, abgefahren werden die Rübenmieten dann sogar bis in die erste Januar-Woche hinein.

