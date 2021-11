Altwarmbüchen

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl geben können, der sich am Freitagmittag vor einem Supermarkt an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen ereignet hat. Dabei wurde einer 81-Jährigen die Handtasche aus dem Auto entwendet, als die Seniorin kurz abgelenkt war.

Das Opfer hatte gegen 13.35 Uhr ihre Handtasche nach Verlassen den Supermarkts im Fußraum der Beifahrerseite abgelegt, um dann die Einkäufe im Kofferraum zu verstauen. Diese Zeit nutzte die oder der Unbekannte, um die Beifahrertür zu öffnen und die Handtasche zu stehlen. Darin befanden sich nach Aussage einer Polizeisprecherin unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon.

Der 81-Jährigen entging der Diebstahl: Sie bemerkte den Verlust der Handtasche erst später. Deshalb kann sie keine Angaben zum Täter machen. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Antje Bismark