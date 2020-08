Altwarmbüchen

Ein BMW-Cabriolet ist am Wochenende vom Parkplatz der Kleingartenkolonie an der Straße Varrelheide in Altwarmbüchen gestohlen worden. Der schwarze Wagen der Dreierreihe, ein 335i, stand am Sonnabend gegen 22 Uhr noch auf dem frei zugänglichen Areal. Am Sonntag gegen 13 Uhr war der etwa 20.000 Euro teure Wagen dann spurlos verschwunden.

Die Ermittler bitten nun um Hinweise von Zeugen auf die Autodiebe. Diese sollten sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat Großburgwedel melden.

Von Frank Walter