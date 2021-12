Isernhagen

Im Stadtgebiet Hannover gibt es inzwischen mehrere Anbieter, die die Ausleihe von Elektrorollern, sogenannten E-Scootern, ermöglichen. Die kleinen Fahrzeuge stehen überall an den Straßen und öffentlichen Plätzen. In Isernhagen gab es das Angebot bisher nicht – doch seit einigen Wochen stehen die grünen E-Roller nun auch in Altwarmbüchen an vielen Straßenecken. Über die Mängel-App Meldoo, die in Isernhagen seit Oktober freigeschaltet ist, erreichen immer wieder Meldungen das Rathaus, dass die Roller auf Gehwegen herumliegen und dort zu Stolperfallen werden – erst recht jetzt in der dunklen Jahreszeit.

Nur ein Anbieter erlaubt das Abstellen von E-Rollern in Teilen Altwarmbüchens

Schaut man sich das Angebot der vier E-Roller-Anbieter Bird, Lime, Bolt und Tier an, die die E-Roller in Hannover verbreiten, so erklärt sich die neue Häufung in Altwarmbüchen schnell. Während Bird, Lime und Tier ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Fahrt in die Gemeinde Isernhagen nicht erlaubt sei und ein Abstellen der Roller dort mit zusätzlichen Strafgebühren geahndet würde, so hat der Anbieter Bolt sein Einsatzgebiet inzwischen auf große Teile Altwarmbüchens ausgeweitet.

Das Prinzip der E-Scooter-Ausleihe ist denkbar einfach: Wer sich die App des Anbieters heruntergeladen, seine Kontaktdaten und die Zahlungsart festgelegt hat, kann den QR-Code scannen, der sich auf jedem Roller befindet – und schon kann die Fahrt losgehen. Abgerechnet wird meist pro angefangener Fahrminute – in der App ist auch zu sehen, wie voll der Akku des jeweiligen Rollers ist.

Am Altwarmbüchener See und im nördlichen Bereich Altwarmbüchens dürfen die Roller nicht abgestellt werden, wie in der App deutlich zu erkennen ist. Quelle: Carina Bahl

Offenbar findet das Angebot in Altwarmbüchen schon jede Menge Abnehmer: Allein am Donnerstagmittag zeigte die Bolt-App fast 20 Fahrzeuge in Altwarmbüchen – und das quer durch den ganzen Ortsteil. Allerdings: In ganz Isernhagen gibt es das Ausleihangebot nicht. Alle Ortsteile außer Altwarmbüchen sind ausgeschlossen. Der Einzugsbereich in Altwarmbüchen erstreckt sich von Hannover aus kommend entlang der Hannoverschen Straße bis knapp hinter den Spanier El Cortijo, im Norden endet der erlaubte Abstellbereich ungefähr in Höhe des Abzweigs zum Farrelweg an der Kircher Straße. Bis zur Stadtbahnendhaltestelle, ins Neubaugebiet Wietzeaue sowie ins Vogelviertel und zum Schulzentrum kommt man mit den E-Rollern also nicht. „Die Fahrt kann hier nicht beendet werden“, teilt die App jedem mit, der sich dort mit den kleinen Fahrzeugen bewegt.

Auf jedem Roller sind die Regeln für die Nutzung angebracht. Quelle: Carina Bahl

Gemeinde muss E-Roller-Angebot nicht genehmigen

Die Gemeinde Isernhagen ärgern die herumliegenden E-Scooter durchaus. Ändern könne man daran aber leider nichts, betont Ordnungsamtleiter Jörg Schuster. Die E-Roller seien für den öffentlichen Straßenraum zugelassen, Anbieter müssten sich keine Genehmigung bei der Gemeinde einholen, wenn sie ihre Flotte auch in Isernhagen anbieten wollten. Wenn die Roller jedoch Gehwege versperren oder andernorts im Weg herumliegen, würde die Gemeinde die Anbieter informieren und auffordern, die E-Roller einzusammeln. Das habe bisher auch geklappt.

Bürgerinnen und Bürger könnten die Roller weiterhin über Meldoo melden, wenn diese im Wege seien. „Ich freue mich über die neuen Möglichkeiten der Mobilität, und Isernhagen ist grundsätzlich offen gegenüber diesen Anbietern“, sagt Bürgermeister Tim Mithöfer. „Ich freue mich aber auch, wenn Nutzende und Anbieterfirmen ausreichend Verantwortung mitbringen, dass die E-Scooter nicht einfach überall liegen gelassen werden.“

Von Carina Bahl