Altwarmbüchen

Mit Kunst ist das so eine Sache. Man kann man trefflich darüber diskutieren – schließlich ist ein Kunstwerk immer auch Geschmackssache. Das Objekt, das seinen Platz auf einer der Grünflächen mitten im Neubaugebiet Wietzeaue finden soll, traf am Mittwochabend allerdings nicht den Geschmack der Mehrheit der Ortsratsmitglieder aus Altwarmbüchen.

Kunstwerk soll an der Erna-Schütte-Straße stehen

Bei der Ausführungsplanung für das Neubaugebiet hatten der Ortsrat und der Bauausschuss des Rates im Herbst 2018 mitbeschlossen, dass auf der kleinen Freifläche an der Erna-Schütte-Straße „eine ansprechende und zugleich kostengünstige Skulptur“ aufgestellt werden soll. Nun kosten solche Werke je nach Reputation des Künstlers oft mehrere Zehntausend Euro, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Doch die Gemeinde will mit 2000 Euro auskommen und suchte deshalb den Kontakt zur Kunstschule Isernhagen.

„Ansprechende Skulptur“ für 2000 Euro gesucht

Die Vorgabe „eckig/kantig“ für die Kunstschaffenden orientiert sich dabei am Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs für die Wietzeaue. Während auf den beiden Plätzen im westlichen Wohnquartier runde Formen dominieren, stehen auf den beiden Flächen im Osten eckige Betonteile, Beete und Sitzgelegenheiten.

Skulptur soll Familie symbolisieren

Der Entwurf für das Kunstwerk, den die Gemeindeverwaltung am Mittwochabend nun den Ortspolitikern vorstellte, nimmt diese Vorgabe mit quadratischen Holzpfosten auf. Darauf will die Kunstschule Köpfe aus beidseitig bunt lasierten Tonscheiben montieren. Um die Bewohner der Wietzeaue mit ihren vielen jungen Familien zu symbolisieren, sollen die Tonköpfe einen Mann, eine Frau, ein Mädchen und einen Jungen darstellen. Und: „Um bei der Familie den multikulturellen Trend in der Gesellschaft zu berücksichtigen, ist der Junge als Schwarzer dargestellt“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Mutter und Tochter: Die Köpfe aus Tonscheiben sollen auf Holzpfosten angebracht werden. Quelle: privat

„Nicht so furchtbar innovativ“

Die Abbildungen beispielhafter Skulpturenköpfe sorgten dabei nicht gerade für Begeisterungsstürme. „Nicht so furchtbar innovativ“ fand Jessica Rothhardt (Grüne) den Entwurf, während Arne Grävemeyer ( CDU) immerhin „ein paar schöne Gedanken“ darin erkannte. Ute Bobe (Grüne) sah hingegen „das Thema gut bearbeitet“.

„Wichtiger ist mir, ob das hält“

Wie Rothhardt störte sich allerdings auch Marlis Helfers ( SPD) daran, dass der Junge als schwarzer Mensch dargestellt werden soll – das brauche man so explizit nicht. „Wichtiger ist mir, ob das hält“, sagte Helfers, die Angst hat, dass am Kunstwerk irgendjemand „seinen Baseballschläger ausprobieren“ könnte. Ein Kunstwerk aus Ton auf einer öffentlichen Fläche – „das ist ja nicht in Stein gemeißelt“. Daniela Latzel ( FDP) äußerte hingegen Sorge, dass die Witterung den Holzpfosten schnell zusetzen könnte.

Kunstschule soll Alternativvorschlag machen

So wie vorgelegt mochte der Ortsrat dem Entwurf letztlich nicht zustimmen. Bis zur nächsten Sitzung soll die Verwaltung nun die Materialfrage klären und gleichzeitig die Kunstschule bitten, einen Alternativvorschlag für die Skulptur vorzulegen, damit der Ortsrat eine Wahl hat. Mit Kunst ist das eben so eine Sache.

Im März hatten Handwerker Sitzelemente an der Erna-Schütte-Straße montiert. Jetzt soll noch ein Kunstwerk den Platz bereichern. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Das könnte Sie auch interessieren:

Wietzeaue: Gemeinde gibt Plätze und Spielplatz frei

Im September beginnen in der Kunstschule Isernhagen neue Frühförderkurse

Von Frank Walter