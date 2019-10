Altwarmbüchen

Ein Autofahrer hat in Altwarmbüchen einen erheblichen Schaden angerichtet und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, rammte der Unbekannte zwischen Freitag- und Montagmorgen auf dem Parkdeck hinter dem Rathaus einen Mercedes Viano und fuhr dann davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Reparatur dürfte rund 3000 Euro kosten. Wer den Unfall gesehen hat und das Verursacherfahrzeug beschreiben kann, sollte sich an das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Von Frank Walter