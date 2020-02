Altwarmbüchen

Am Sonnabendnachmittag hat sich im Gewerbegebiet an der Opelstraße in Altwarmbüchen, vor dem A-2-Center, ein Unfall mit Fahrerflucht ereignet. Zwischen 16.30 und 17.10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen auf dem Parkplatz abgestellten VW Golf Sportsvan und flüchtete. Der Schaden beträgt laut Polizeiangaben rund 800 Euro. Wer der Polizei bei der Suche nach dem Unfallverursacher helfen kann, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel melden.

Von Frank Walter