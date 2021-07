Altwarmbüchen

Rummelbuden, Imbiss- und Bierwagen stehen auf der Grünfläche vor der ehemaligen Heinrich-Heller-Schule in Altwarmbüchen. Unter großen Sonnenschirmen sitzen Freunde, Familien und Paare mit kalten Getränken, Pommes oder Pizza in der Hand. Am zweiten Festivaltag trat die hannoversche A-cappella-Gruppe Vocaldente auf der Jacobi-Bühne auf.

„Endlich wieder Sommerfeeling“, sagt Cornelia Weituschat aus Altwarmbüchen, die mit ihrer Schwester das Festival besucht. Wie ihnen geht es den meisten der etwa 60 Besucherinnen und Besucher, die vorbeigekommen sind. Viele sind froh, nach den Lockdowns wieder unter Menschen zu sein. „Es ist einfach schön, mal wieder andere Menschen und etwas anderes als die eigenen vier Wände zu sehen“, sagt Weituschat.

Nadine und Monti Weber von „Weber Spezialitäten“ hoffen, dass in den kommenden Wochen noch mehr Besucherinnen und Besucher kommen. Sie sind mit mehreren Getränke- und Imbisswagen auf dem Festival. Quelle: Leona Passgang

Wegen des Auftritts von Vocaldente öffnen der Biergarten und das Festival zwei Stunden später als gewohnt. Erst um 17 Uhr startete der Verkauf von Getränken und Speisen auf der Anlage. Von den ersten beiden Tagen hatten sich Gastronomin Nadine Weber und ihr Mann Monti von „Weber Spezialitäten“ mehr erhofft. „Viele Leute haben Probleme, uns hier zu finden. Im Vorfeld wurde zu wenig Werbung gemacht“, sagt Nadine Weber. Die gesamte Dauer des Festivals seien sie mit ihren Wagen in Altwarmbüchen. Damit mehr Menschen auf den Biergarten und die Veranstaltungen aufmerksam werden, suchen sie nun selbst Wege, das Festival zu promoten.„Nach anderthalb Jahren Stillstand tut es gut, den Leuten endlich wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, sagt die Gastronomin, für deren Bratwurst sogar Kunden extra aus Celle anreisen.

„Es dauert bis alle von der Veranstaltungen mitbekommen haben“

„Es ist immer so, dass es ein bisschen dauert, bis jeder von solchen Veranstaltungen mitbekommt“, sagt Heiko Weichert, Vorsitzender des Vereins Kulturtresen. Er rechne damit, dass die Besucherzahlen in den kommenden Wochen noch steigen. Der Verein selbst wolle ebenfalls noch einmal für das Festival werben.

Nathalie (rechts) besucht mit ihrer dreijährigen Nichte Melia das Festival in Altwarmbüchen. Sie möchte in den kommenden Wochen noch einige Male mit Freundinnen oder ihrer Nichte wiederkommen. Quelle: Leona Passgang

Anwohnerin Nathalie hat über die sozialen Netzwerke von dem Festival mitbekommen. Das Kinderkarussell und die Imbissstände hat sie zum Anlass genommen, um mit Freundinnen und ihrer dreijährigen Nichte Melia vorbeizuschauen. „Es ist ein schönes Angebot für Kinder“, sagt Nathalie. In den kommenden Wochen möchte sie auf jeden Fall noch einmal mit Melia zum Karussellfahren wiederkommen.

Claudia Schnehage aus der Wedemark hat aus der Zeitung vom Festival und dem Auftritt von Vocaldente erfahren. Allein wollte sie allerdings nicht zu dem Konzert gehen und verabredete sich kurzerhand mit Freundin Birgit Gennburg aus Altwarmbüchen. „Für die Schausteller ist es wichtig, dass es wieder solche Veranstaltungen gibt. Jetzt, wo es wieder losgeht, sollte man sie auch unterstützen“, sagen die beiden.

Besucher freuen sich über Festivalambiente

An einem Stehtisch stehen die Freundinnen Annika, Ricarda und Julia. Die drei sind ebenfalls für Vocaldente gekommen und freuen sich auf den gemeinsamen Abend. „Wir müssen jetzt erst einmal quatschen und genießen das Ambiente“, sagt Julia.

„Me and the Heat“ und „Under Prescher“ spielen auf der Jacobi-Bühne Die Band „Me and the Heat“ spielt am Freitag, 30. Juli, um 19 Uhr auf der Jacobi-Bühne in Altwarmbüchen. Der Eintritt für das Konzert kostet 24,93 Euro. Am Sonntag, 1. August, tritt ab 15 Uhr die Band „Under Prescher“ auf. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Die Tickets können Interessierte schon vorab online auf www.kulturtresen.de kaufen. Zusätzlich können Karten in der Buchhandlung Lesenest an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen oder am Veranstaltungstag vor Ort gekauft werden.

Etwas später, um kurz nach 19 Uhr, ist es dann endlich so weit, und die fünf Männer betreten die Bühne. Los geht es mit dem Popsong „Marvin Gaye“ von Charlie Puth und Meghan Trainor. Neben aktuellen Songs bringen die Sänger aber auch Hits aus den Neunzigerjahren mit, wie etwa das Lied „Rhythm of The Night“ der italienischen Band Corona. Dank überdachter Bühne und Publikum im Festzelt ändert auch der Regenschauer während des Auftritts nichts an der guten Laune der Anwesenden. In den kommenden Wochen treten mehr als 20 Künstlerinnen und Künstler in Altwarmbüchen auf. Der Biergarten öffnet regulär ab 15 Uhr.

Von Leona Passgang