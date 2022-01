Altwarmbüchen

Nach dem Wasserschaden kann die Gemeindebücherei schon am Donnerstag wieder vollständig öffnen. Dabei wurden laut Gemeinde nur acht Bücher so stark beschädigt, dass sie aussortiert werden müssen. Leider handele es sich dabei aber um die bei Kindern besonders beliebten „Conny“-Bücher. Andere Medien seien nicht in Mitleidenschaft geraten, teilt die Gemeinde weiter mit. Der gesamte Schaden, etwa am Mobiliar und dem Teppich, könne noch nicht beziffert werden.

Am Dienstagnachmittag hatten Büchereimitarbeiterinnen einen massiven Wasserschaden in der Bücherei entdeckt. Vier Platten der Deckenverkleidung waren herabgestürzt, eine mit Wasser vollgelaufene Lampe löste einen Stromausfall aus. Damit konnte die Bücherei zum Start ins neue Jahr nur Bücher entgegennehmen, eine Ausleihe war nicht möglich.

Das sind die Öffnungszeiten der Gemeindebücherei in Altwarmbüchen

Nach Säuberungs- und Umräumarbeiten konnte der laufende Betrieb an der Bothfelder Straße 26 am Donnerstag wieder vollständig aufgenommen werden. Durch Trockengeräte sei aber mit Lärm zu rechnen, heißt es von der Gemeinde. Die Bücherei öffnet montags, dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr. Am Mittwoch hat sie von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags öffnet die Bücherei von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr.

Von Alina Stillahn