Altwarmbüchen

Während die Corona-Zahlen sinken, steigt die Zahl der Aktivitäten der Christophorus-Kirchengemeinde in Altwarmbüchen. Am Sonntag, 11. Juli, gibt es ab 11 Uhr einen besonderen Gottesdienst draußen vor der Kirche an der Bernhard-Rehkopf-Straße. Verschiedene Musikgruppen werden diesen gestalten.

Am Sonnabend, 17. Juli, gibt es ab 18 Uhr ein kleines Livekonzert unter dem Glockenturm. Mit dabei sind die Musiker Dimitris Efstratiadis (Querflöte), Roland Baumgarte (Cello) und Susanne Fiedler (Klavier).

Minikirche am 17. Juli

Auch die Minikirche für die Jüngsten ist nach den vielen Corona-Monaten wieder aktiv. Am Sonnabend, 17. Juli, sind Kinder im Alter bis sechs Jahre mit ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern an der Christophoruskirche willkommen. Ab 10.30 Uhr wird gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Familien sollte eine Picknickdecke mitbringen.

Für alle Gottesdienste und Konzerte bittet die Kirchengemeinde um Anmeldungen unter Telefon (0511) 61 22 21 oder online unter christophorus.gottesdienst-besuchen.de.

Von Carina Bahl