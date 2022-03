Altwarmbüchen

Bei einer gemeinsamen Tasse Kaffee war die Idee geboren: Klaus Hahne, Vorsitzender des Vereins Bauernmarkt Hannover, und Christian Krause, Manager des A2-Centers, wollten auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum an der Opelstraße in Altwarmbüchen einen Wochenmarkt ins Leben rufen. Doch daraus wird erstmal nichts.

Bauernmarkt mit zwölf Landwirten stand in den Startlöchern

Geplant war ein Bauernmarkt mit zwölf jungen Landwirten, die Mitglied im Verein Bauernmarkt sind. „Alle sind Direktvermarkter, die in den Startlöchern standen“, sagt Vereinschef Hahne. Und der Branchenmix hätte auch gestimmt: Etwa ein Bäcker aus der Wedemark, Käse aus Celle, Obst aus Gleidingen und Gemüse aus Steinhude wären auf dem Wochenmarkt angeboten worden. Jeden Donnerstag von 12 bis 18 Uhr hätten die Bauern ihre Waren auf der Parkfläche vor dem A2-Center angeboten. „Sie hätten es gern gemacht, nun sind die Landwirte enttäuscht, dass es nicht geklappt hat“, sagt der Vereinschef.

Hahne ist klar, dass die umliegenden Städte, in diesem Fall die Gemeinde Isernhagen, nicht immer erfreut sind über die Pläne des Vereins. Doch der Bedarf der Kunden sei da. Er muss es wissen: Der Bauernmarktverein, der sich bereits 1996 gegründet hat, betreibt inzwischen zwölf Märkte in und um Hannover sowie einen in Himmelsthür bei Hildesheim.

Regelmäßige Veranstaltungen sind auf Parkplatz nicht möglich

Von einer charmanten Idee spricht Centermanager Christian Krause – und weiß inzwischen auch, warum es bei der Idee bleiben muss. Krause hätte gern den Bauernmarkt vor seiner Tür etabliert und den jungen Landwirten eine Möglichkeit des Direktverkaufs geboten. Aber der Bebauungsplan gebe es nicht her und lasse sich auch nicht auf die Schnelle ändern, erfuhr der Centermanager auf telefonische Nachfrage bei der Bauaufsicht der Region. Das Center darf demnach keine wiederkehrenden Veranstaltungen auf dem Parkplatz anbieten.

Indes sind einmalige Aktionen auf der Parkfläche des Centers wie zum Beispiel ein 14-tägiges Erntedankfest, ein Piratenland für Kinder oder ein Weihnachtsmarkt laut Krause erlaubt. Wie auch Veranstaltungen in Einkaufszentrum selbst, weil es sich um eine private Fläche handele. „Flohmärkte und andere Veranstaltungen können wir im Inneren des Centers auf die Beine stellen – und ohne Genehmigung“, sagt Krause. Für den Bauernmarkt hingegen brauche es die Genehmigung.

Region: So etwas müsste geprüft werden

Die Bauaufsicht der Region verweist derweil darauf, dass noch kein Antrag für den Bauernmarkt vorgelegen hätte, sondern es nur einen telefonischen Kontakt gegeben habe. Man hätte das genau prüfen und so ein Vorhaben auch mit der Gemeinde Isernhagen abstimmen müssen. „Grundsätzlich handelt es sich um eine nach dem Bauordnungsrecht verfahrenspflichtige Maßnahme“, erläutert Regionssprecher Klaus Abelmann. Eine abschließende Einschätzung könne daher nicht gegeben werden.

Einen Antrag will Vereinschef Hahne nun nicht stellen, wie er sagt. Einerseits, weil es dem 64-Jährigen zu lange dauern würde. Deshalb suche der Verein lieber andere Flächen in der Region. Andererseits glaube er auch nicht an eine Zustimmung der Gemeinde Isernhagen – denn in Altwarmbüchen öffnet donnerstags bereits von 13 bis 18 Uhr ein Wochenmarkt im Zentrum. Zwei Märkte zur gleichen Zeit – das wolle wohl niemand.

Von Katerina Jarolim-Vormeier