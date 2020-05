Damit will die Isernhagener Gemeindeverwaltung dem Mangel an Fachkräften entgegenwirken: In der Kita Birkenwäldchen, die derzeit in Altwarmbüchen gebaut wird, sollen je drei Krippen- und Kitaplätze Kindern von Gemeindemitarbeitern vorbehalten sein. Noch ist der Bau aber lange nicht fertig – und der Starttermin offen.