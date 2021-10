Altwarmbüchen

Christian Oehlschläger ist rund um Hannover als Krimiförster längst bekannt. Jetzt hat er mit „Die Hasenpfote“ ein neues Buch auf den Markt gebracht und tourt mit seinem Lektor Ulrich Hilgefort von Lesung zu Lesung. Am Donnerstag, 11. November, folgt Oehlschläger der Einladung der Buchhandlung LeseNest ins Hotelrestaurant Amadeus in Altwarmbüchen. Ab 19 Uhr wird er dem Publikum dort einen Einblick in den neuen Krimi geben.

Grausamer Fund nahe der KZ-Gedenkstätte

Und darum geht es: Im Wald zwischen Meißendorf und Bergen-Belsen, nahe der KZ-Gedenkstätte, wird bei archäologischen Ausgrabungen ein grausamer Fund gemacht: ein Schädelknochen samt Einschussloch. Die Kripo Celle nimmt sofort ihre Ermittlungen auf und kommt einem brutalen Verbrechen auf die Spur, das weit in die deutsche Vergangenheit reicht.

Kartenvorverkauf läuft im LeseNest

Karten für die Lesung kosten 15 Euro und sind ab sofort im LeseNest, Bothfelder Straße 26, in Altwarmbüchen sowie unter Telefon (05 11) 79 60 erhältlich.

