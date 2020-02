Er will die Verantwortung in jüngere Hände geben: Marco Brunotte steht nach 20 Jahren nicht mehr für den Posten des SPD-Chefs in Langenhagen zur Verfügung. Und für das einstige Mitglied im niedersächsischen Landtag wird es auch keine Rückkehr in die Landespolitik geben. Seine Beweggründe erklärt er in diesem Interview.