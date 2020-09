Altwarmbüchen

Das sorgte für viele verwunderte Blicke am Donnerstag: Ein 20-Jähriger hat mittags mit seinem Mercedes eine Ampel an der Kreuzung in Höhe der Stadtbahnendhaltestelle in Altwarmbüchen nicht nur touchiert, sonder gleich komplett umgefahren.

Laut Polizei ist die Ursache noch nicht endgültig geklärt. Fest steht: Der 20-Jährige wollte gegen 13.20 Uhr von der Isernhagener Straße nach rechts auf die Kircher Straße in Richtung Isernhagen K.B. abbiegen. Dabei kam er jedoch zu weit nach rechts auf den Gehweg ab und überfuhr dabei den Ampelmast und ein Fahrrad. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand, allerdings fiel infolge die komplette Ampelanlage der viel befahrenen Kreuzung aus. Zwischenzeitlich mussten Polizisten daher den Verkehr regeln. Die Anlage konnte aber noch am Donnerstag wieder in Betrieb genommen werden – ohne den völlig zerstörten Mast.

Die Front des Mercedes war nach dem Unfall stark beschädigt, der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an Fahrzeug und Ampel auf 10.000 Euro. Gegen den 20-jährigen Mercedesfahrer läuft ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

