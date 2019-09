Altwarmbüchen

„Das da, das ist mein Haus“, sagt ein Mann und weist mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf ein weißes Gebäude mit rotem Dach mitten im Altwarmbüchener Ortszentrum, ganz in der Nähe des Rathauses. Der Mann gehört zu einer Gruppe von Musikern, die eigentlich zum Üben in die Christophoruskirche in Altwarmbüchen gekommen sind und nun fasziniert Janusz Dymurski dabei beobachten, wie dieser sein Altwarmbüchen-Modell in einer Ecke des Gotteshauses aufbaut. Beim Kartoffelfest der Gemeinde am Wochenende war es erstmals öffentlich zu sehen.

Altwarmbüchen-Modell im Maßstab 1:1000

Auch für den 37-jährigen Dymurski selbst ist der Aufbau ein spannender Moment. Bislang hat er sein Modell noch nicht in Gänze sehen können. Es ist das erste Mal, dass er die 15 großen Styroporplatten zusammensetzt und so den ganzen Ort samt See, allen Straßen und Häusern entstehen lässt. Und es ist eine Momentaufnahme: So ist der neue Schulcampus ebenfalls schon zu sehen – als Baustelle, versteht sich. Dymurskis eigene Bauanleitung für das Modell kommt aus dem Internet, genauer gesagt von Google Earth: Er hat sich an den Satellitenbildern orientiert. Herausgekommen ist Altwarmbüchen im Maßstab 1:1000.

Das Modell selbst ist eine unglaubliche Fleißarbeit, über die Dymurski penibel Buch geführt hat. Den Anfang markierte eine Platte mit dem Altwarmbüchener Ortskern, rund ums Rathaus und dem Haus an der Bothfelder Straße, in dem Dymurski seit fünf Jahren wohnt. Dann kamen 14 weitere Platten hinzu – der 37-Jährige ließ auf 7,5 Quadratmetern Fläche in 518 Arbeitsstunden aus 38.500 Teilen Altwarmbüchen entstehen. Zumeist aus Styropor, aber er hat auch 720 Meter Draht, etliche Holzplatten und einen Riesenberg Watte verbaut.

Fleißarbeit: 18.300 Bäume selbst gebaut

Vor allem die 18.300 Bäume, die den Altwarmbüchener See einrahmen, haben eine Menge Arbeit gemacht. Kurzfristig hatte Dymurski überlegt, sie fertig im Modellbau-Fachhandel zu kaufen. „Aber 10 Euro für 100 Stück, das wäre entschieden zu teuer geworden“, sagt er. Die Lösung: Der 37-Jährige baute sie Stück für Stück selbst – aus Watte und Draht. Dazu gab es dann noch einen kräftigen Stoß grüner Farbe aus der Sprühdose, und fertig waren die nur wenige Zentimeter großen Bäume.

Aus einfachen Materialien möglichst naturgetreue Modelle herzustellen, das macht Dymurski schon länger. So baute er vor der Weltausstellung in Hannover die zehn damals neuen Kanalbrücken des Mittellandkanals nach. Außerdem haben es ihm Fernsehtürme angetan: Zehn Türme im Maßstab 1:500 hat er bereits gebaut, demnächst will er den elften angehen. Zu Hause im heimischen Wohnzimmer. „Meine Frau hat nichts dagegen. Sie ist ganz zufrieden, dass ich solch ein Hobby habe“, sagt er mit einem verschmitzten Lächeln.

Modell kann noch bis Freitag besichtigt werden

Noch bis Freitag, 27. September, kann Altwarmbüchen in Miniatur besichtigt werden. So lange bleibt das Modell noch in der Christophoruskirche an der Bernhard-Rehkopf-Straße stehen. Dann verschwindet es vorerst wieder von der Bildfläche. Dymurski wird die 15 Styroporplatten in zwei riesigen Kartons verstauen, die anschließend eingelagert werden.

Wann das Modell wieder zu sehen sein wird, ist noch offen. „Ich habe schon im Rathaus und an anderen Stellen nachgefragt“, sagt der Modellbauer. „Aber keiner hat Platz für mein Modell.“ Eigentlich schade, denn am Sonnabend war es einer der Publikumsmagnete beim Kartoffelfest der Christophorusgemeinde und zumeist dicht umlagert, berichtet der 37-Jährige. Er mag die Hoffnung noch nicht aufgeben: „Vielleicht findet sich ja doch noch eine Möglichkeit.“

