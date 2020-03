Altwarmbüchen

Ein unbekannter Autofahrer ist am Wochenende in Altwarmbüchen nach einem Verkehrsunfall einfach davongefahren, ohne die Polizei oder den Geschädigten zu informieren. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

Laut einem Kommissariatssprecher hatte der Unbekannte im Zeitraum von Sonnabend, 19 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, an der Straße An der Riehe beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten grauen VW Polo touchiert. Zurück blieben Kratzer am linken hinteren Kotflügel des VW. Die Schadenshöhe wird auf 400 Euro geschätzt.

Zeugen sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter