Altwarmbüchen

Altwarmbüchens Ortsbürgermeister Philipp Neessen macht den Bürgern in Zeiten der Coronakrise, in der sich viele Menschen einsam fühlen und Sorgen haben, ein konkretes Gesprächsangebot: Jeder, der mag, kann ihn täglich zwischen 11 und 18 Uhr unter Telefon (0176) 21030466 und jederzeit per E-Mail an pn@neessen.info kontaktieren.

Neessen : Viele haben Redebedarf

In den vergangenen Tagen hätten ihn viele Nachrichten erreicht, berichtet der Kommunalpolitiker. Mal hätten Senioren über ihre Sorgen sprechen wollen, mal seien Gastronomen aus den Ort auf der Suche nach Informationen gewesen, was ihnen nun erlaubt und was verboten sei. Auch Kleinstunternehmer hätten derzeit viel Redebedarf, beispielsweise über das Kurzarbeitergeld. „Da bin ich jetzt schon Fachmann“, sagt der 24-jährige Ortsbürgermeister.

Nessens Angebot richte sich an alle, die ihre Sorgen mit ihm teilen oder in der einsamen Zeit mit jemanden reden möchten. Es ist aber genauso für konkrete Themen gedacht, die er gern an die Region Hannover oder die Landesregierung weitergebe.

Von Frank Walter