Mehr zentrumsnahe Parkplätze und eine Lösung für die Elterntaxis: Das soll ein größerer Parkplatz an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen bieten. Die Politiker haben die Gemeinde Isernhagen nun aber noch einmal an den Schreibtisch zurückgeschickt – und mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer an dieser Stelle gefordert.