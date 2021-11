Altwarmbüchen

Saied Amany ist niemand, der viele Worte verliert. Von sich selbst sagt er, dass er kein klassischer Gastwirt ist. Dabei betreibt er seit zehn Jahren die Pizzeria Bambino als Vereinsgaststätte des TuS Altwarmbüchen.

„Ich hatte keine Ahnung von Bedienung“, sagt er. Vor der Übernahme der Gaststätte betrieb der mittlerweile 60-Jährige einen Lieferdienst. Schließlich mietete er die urigen Räume an der Seestraße 8 in Altwarmbüchen – und brauchte erst einmal Unterstützung: Sein 31-jähriger Sohn Shahin Amany hatte bis vor Kurzem einige Aufgaben der Geschäftsführung in Vereinsgaststätte übernommen. Nun betreibt er selbst einen Burgerladen in Isernhagen.

Lieferdienst rettet vor der Pandemie

„Es war eine schwere Entscheidung, meinen alten Laden für die Hoffnung auf Kundschaft im Sommer aufzugeben“, sagt Amany. Denn vorher habe sein Lieferdienst hauptsächlich im Winter Umsätze gemacht. Doch die Rechnung ging auf – bei gutem Wetter tummelten sich viele Sportler und Spaziergänger auf dem Vereinsgelände und am See, die häufig bei Amany einkehrten.

„Nur dank des Lieferdienstes haben wir überlebt“, sagt er. Während der Corona-Pandemie habe sich die Entscheidung ausgezahlt, den Bringdienst auch in der Vereinsgaststätte weiterhin zu betreiben. Trotzdem sei ihm ein Drittel seines Umsatzes weggefallen, erzählt er. Die Hälfte seines Personals habe er daraufhin entlassen müssen. Besonders dankbar ist er seinen Stammkunden, die ihm auch während der Lockdowns treu geblieben seien. „Bis wir wieder da sind, wo wir einmal waren, dauert es noch“, sagt er.

Bevor Saied Amany die Vereinsgaststätte des TuS Altwarmbüchen übernahm, hatte er einen Pizzabringdienst betrieben. Quelle: Max Baumgart

Seine Arbeit ist seine Leidenschaft

Das Telefon klingelt – schnell notiert Amany die Bestellung des Kunden am anderen Ende. „Die Arbeit von vier Leuten mache ich alleine“, sagt er. Er hilft seinem Koch Lee Than Hieu in der Küche, bedient die Kunden, nimmt Bestellungen entgegen, macht die Einkäufe – und dann ist da auch noch der Papierkram als Geschäftsführer. Trotzdem merkt man ihm die Leidenschaft, für das, was er macht, an.

Das mag mit einer anderen großen Leidenschaft zu tun haben. „Ich habe Sport immer geliebt“, sagt Amany. Doch auch für eine Mitgliedschaft im TuS Altwarmbüchen fehlt ihm die Zeit – er sieht sich die Spiele der verschiedenen Mannschaften nur an. Schon bevor er die mit den Wappen von Hannover 96 und des TuS geschmückten Vereinsgaststätte übernommen hatte, war er immer wieder am Wochenende auf der Tribüne des Fußballplatzes des Vereins zu Gast. Seine Kinder haben dort Fußball gespielt. Viele Vereinsmitglieder kenne er noch aus dieser Zeit, sagt Amany.

Der Pizzabringdienst des Bambino hat die Vereinsgaststätte durch die Corona-Pandemie gebracht. Quelle: Max Baumgart

Mittlerweile sind seine Kinder erwachsen und ausgezogen. Um sich fit zu halten, sei er früher häufig um den nahgelegenen Altwarmbüchener See gelaufen. Nun muss er sich mit einem Spaziergang zufriedengeben – Knieprobleme plagen ihn. Von der Arbeit hält ihn das aber nicht ab. „Arbeit ist der Schlüssel zu meiner Gesundheit“, sagt Amany. „Wenn ich nicht arbeiten würde, würde ich sterben.“

Verein: TuS AltwarmbüchenBetreiber: Saied AmanyKontakt: Telefon (0511) 6151526 / Seestraße 8, 30916 IsernhagenÖffnungszeiten: täglich von 11 bis 21 UhrSitzplätze: 80Empfehlung des Hauses: Pizza je nach persönlichem Geschmack

Von Max Baumgart