Wer einen Bagger erwartet hatte, sah sich getäuscht: Ein symbolischer erster Spatenstich auf einer „geliehenen“ Baustelle hat am Donnerstagvormittag den Baubeginn zur Sanierung des Zentrums in Altwarmbüchen markiert. Bürgermeister Arpad Bogya und Ortsbürgermeister Philipp Neessen nahmen es bei der kleinen Feierstunde mit Humor. Immerhin drohte die Zentrumssanierung zwischenzeitlich zur unendlichen Geschichte zu werden, sodass das letzte Warten auf die Bagger nun auch nicht mehr ins Gewicht fällt.

Spatenstich kündigt den Baustart an

Gut, dass die Avacon rechtzeitig vor Beginn des Zentrumsumbaus gerade etliche Hausanschlüsse an der Bothfelder Straße erneuert und der Gemeinde deshalb mit einer Baustelle aushelfen konnte: So durften Bogya und Neessen beim ersten Spatenstich dann doch etwas Sand durch die Luft werfen. Tatsächlich beginnen wird die jahrelang erwartete Zentrumssanierung erst am Montag, 15. Juli – und damit etwas später als zuletzt angekündigt.

Über die Behinderungen, die damit verbunden sind, hat die Gemeinde die Anwohner bereits schriftlich informiert. Für alle Verkehrsteilnehmer wichtig: Voraussichtlich von diesem Tag an gilt auf dem östlichen Abschnitt der Bothfelder Straße – der erste Bauabschnitt auf dem Weg zum neuen Zentrum – eine Einbahnstraßenregelung, Verkehrsteilnehmer können nur von der Hannoverschen Straße aus kommend in Richtung Rathaus fahren.

Die Zentrumssanierung in Altwarmbüchen beginnt auf dem östlichen Teil der Bothfelder Straße. Quelle: Frank Walter

Arbeiter beginnen mit Fußwegen und Parkbuchten

Begonnen wird mit dem nördlichen Seitenbereich samt Gehwegen und Parkbuchten, was etwa fünf Wochen dauern wird. Anschließend nehmen die Arbeiter den südlichen Seitenbereich in Angriff (Dauer etwa sechs Wochen). Für die drei weiteren Bauphasen hat die Gemeinde dann zeitweilige Vollsperrungen der Bothfelder Straße östlich des Rathausplatzes sowie der Königsberger Straße angekündigt.

Voraussichtlich im November soll der Umbau der östlichen Bothfelder Straße bis auf die Begrünung abgeschlossen sein. 2020 steht dann der mittlere Abschnitt der Bothfelder Straße samt der Plätze vor dem Rathaus und der gegenüberliegenden Ladenpassage zum Umbau an. Der Umbau des Westteils der Bothfelder Straße wird danach die Zentrumssanierung zum Abschluss bringen.

Seit 2008 soll das Zentrum saniert werden

Noch viel länger, als die Arbeiten dauern werden, war allerdings die Vorgeschichte. Den Startschuss hatte ein Ratsbeschluss bereits im Dezember 2008 markiert. Die Politiker hatten sich damals dafür ausgesprochen, das in die Jahre gekommene Zentrum städtebaulich aufwerten und dazu Fördermittel einwerben zu wollen. „Damals war ich 13 Jahre alt und in der sechsten Klasse“, scherzte Ortsbürgermeister Philipp Neessen am Donnerstagvormittag. „Da haben Sie sich schneller entwickelt als diese Maßnahme“, stellte Bürgermeister Bogya mit trockenem Humor fest.

Die Zentrumssanierung in Altwarmbüchen beginnt auf dem östlichen Teil der Bothfelder Straße. Quelle: Frank Walter

Tatsächlich war das Bemühen um Fördergeld in den ersten Jahren vergeblich gewesen. Von 2009 bis 2014 habe sich die Gemeinde „fröhlich beworben, und nichts passierte“, so Bogya. Es tue ihm leide, dass die Altwarmbüchener Bürger so lange in einer Erwartungshaltung hatten ausharren müssen. Doch letztlich kam, als die Gemeinde bereits damit liebäugelte, kleine Verbesserungen auf eigene Kosten anzugehen, 2015 dann doch der ersehnte Förderbescheid, dem sich viele Planungsschritte anschlossen. „Und jetzt freue ich mich, dass es losgeht“, so der Bürgermeister.

Insgesamt rechnet die Gemeinde für die Zentrumssanierung mit einem Investitionsvolumen von rund 4,88 Millionen Euro, davon 2,3 Millionen Euro für die Bothfelder Straße. Nach wie vor offen ist, wie hoch die Ausgleichsbeträge sein werden, die Anlieger des Zentrums nach der Sanierung für die Wertsteigerung ihrer Grundstücke bezahlen werden müssen.

