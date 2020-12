Isernhagen

Lockdown, Teil-Lockdown, harter Lockdown – Soforthilfen, Kurzarbeit, unbezahlter Urlaub: Für viele Menschen hat das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie finanzielle Einschnitte bedeutet. Geschäfte mussten schließen, Umsätze sanken teils rapide, und um die eigenen Kinder daheim zu betreuen, mussten viele Arbeitnehmer ihre Stunden reduzieren, andere verloren ihre Firmen und Existenzgrundlagen.

Schuldnerberatungsstelle: „Noch Ruhe vor dem Sturm“

Genau solche Veränderungen führen dazu, dass Menschen Schulden anhäufen. Das weiß auch Schuldnerberater Johannes Fröstl, der seit Mitte November wöchentlich eine Sprechstunde in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen anbietet. „Noch befinden wir uns in der Ruhe vor dem Sturm“, sagt er mit Blick auf die Beratungszahlen. Corona werde garantiert Auswirkungen haben, die auch die soziale Schuldnerberatung der Caritas merken werde. Aus Erfahrung weiß er allerdings, dass das mit Zeitverzug passieren wird. „Die meisten Menschen kommen immer erst zu uns, wenn es schon fast zu spät ist“, sagt der 37-Jährige.

269 Menschen hat die Caritas-Beratungsstelle, die neben Isernhagen auch für Burgwedel und die Wedemark zuständig ist, in diesem Jahr schon beraten. Das Angebot ist kostenlos. „Oft bedeutet die Beratung bei uns für viele den letzten Schritt“, berichtet Fröstl. Die Scham sei vor allem bei der älteren Generation groß, wenn die Schulden sich häufen. Hinzu komme oft Verdrängung – Briefe würden dann nicht mehr geöffnet. Meist wählten die Menschen erst dann den Weg zum Schuldnerberater, wenn Inkasso-Unternehmen den Druck erhöhten, Konten gepfändet oder gar der Strom abgeschaltet werde. „Das ist schade, weil zu einem früheren Zeitpunkt lassen sich noch ganz andere Weichen stellen“, sagt Fröstl.

Schuldnerberater: „Perspektivische Lösung finden“

Wichtig ist ihm zu betonen, dass die Beratung bei ihm vertraulich und ohne Wertung erfolge. „Niemand muss sich bei uns für seine Schulden rechtfertigen, wir versuchen einfach, eine Lösung zu finden.“ Das Erstgespräch ermögliche eine Bestandsaufnahme. Wie groß sind die Schulden? Wie viele Gläubiger gibt es? Über was die Klienten bei der Schuldnerberatung sprechen wollen, liege komplett bei ihnen. „Manche möchten nur eine Beratung zu einem bestimmten Gläubiger oder haben eine konkrete Frage“, erzählt Fröstl. Andere nutzten das komplette Beratungsangebot, das auch soziale Aspekte und die Frage nach dem Grund für die Überschuldung in den Blick nimmt. „Wir wollen eine perspektivische Lösung finden“, sagt Fröstl. Es bringe ja nichts, wenn jemand in die Privatinsolvenz gehe, nach ein paar Jahren dieses Problem los sei, aber der Grund noch existiere – und die nächste Überschuldung dann nur eine Frage der Zeit sei.

Begleitung manchmal über mehrere Jahre

Und wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Schuldnerberatung? „Im Prinzip ab dem ersten Inkassoschreiben, oder wenn der Dispo jeden Monat am Limit ist“, sagt Fröstl. Dies sei immer ein starkes Zeichen, dass eine Überschuldung vorliege. „Aber grundsätzlich ist noch nie jemand zu früh bei uns vorbeigekommen.“ Wichtig sei für ihn auch, dass die Betroffenen ihre Rechte kennenlernen. „Es gibt viele, die so wenig verdienen, dass bei ihnen nichts gepfändet werden dürfte“, sagt Fröstl. Er kennt aber den immensen Druck, den Inkassofirmen ausüben würden. „Da werden dann oft Raten gezahlt, aber wichtige Dinge wie Strom und Miete vergessen“, sagt Fröstl. Um die Schulden abzubauen dürften nicht die Gläubiger bedient werden, die den meisten Druck machen, sondern es brauche eine Gesamtlösung. „Manche Schuldner begleiten wir über mehrere Jahre“, sagt Fröstl. Außer Arbeitslosigkeit, Krankheit und Scheidung seien weiterhin Handyverträge und die neuen Möglichkeiten, online auf Raten zu zahlen, die größten Schuldenfallen. „Kaufen Sie heute, zahlen Sie irgendwann“, beschreibt es Fröstl. „Das ist natürlich verführerisch.“ Doch genau das sorge dafür, dass viele ihre Finanzen schnell aus dem Blick verlören.

Für die Schuldnerberatung braucht es einen Termin

Die Schuldnerberatung bei der Caritas ist aufgrund der Corona-Pandemie aktuell persönlich nur mit Termin möglich – in Isernhagen stets donnerstags ab 13 Uhr in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen, An der Riehe 32, ansonsten auch in der Zentrale in Großburgwedel am Mennegarten. Eine Anmeldung ist unter Telefon (05139) 805790 möglich. Die Beratung kann auch telefonisch oder online erfolgen. Weitere Informationen gibt es auf www.caritas-hannover.de. „Es ist schön, wenn die Klienten alles mitbringen, was sie haben“, sagt Fröstl. Eine gewisse Grundordnung der Unterlagen sei schön, aber bei Weitem keine Pflicht. „Im Zweifelsfall können wir die Briefe auch gemeinsam aufmachen.“ Ein Weg zur Beratung lohne sich auf jeden Fall. „Es gibt immer Möglichkeiten, für Entlastung zu sorgen“, sagt der 37-Jährige.

Von Carina Bahl