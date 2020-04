Altwarmbüchen

„Heute scheint die Sonne“, sagt Cornelia Kramer, Inhaberin des Eiscafés im Zentrum Altwarmbüchens. „Eigentlich wäre die Terrasse jetzt proppenvoll.“ Doch in diesem Jahr ist alles anders. Treiben die warmen Sonnenstrahlen sonst bereits am Vormittag die ersten Gäste an die Tische vor der Tür, bleiben diese wegen des Coronavirus zwangsverwaist. Zwei Wochen lang musste die alleinerziehende Mutter zweier Kinder ihr Eiscafé geschlossen halten, obwohl die Saison gerade erst anlief.

Mittlerweile bietet Kramer einen Außer-Haus-Verkauf an, der auch gut angenommen wird. Bislang täglich von 14 bis 18 Uhr. „Wenn das Wetter jetzt konstant schön bleibt, erweitere ich vielleicht und mache schon um 11 Uhr auf.“ Doch zum Überleben wird das allein nicht reichen. Kramer hofft, dass die Gastronomie doch bald wieder öffnen darf. „Die Einnahmen stehen in keinem Verhältnis zu den Betriebsausgaben“, sagt sie. Besonders bitter: „Im Frühjahr legen wir sonst schon den Grundstein, um über den Winter zu kommen.“

Stammkunden und Mitarbeiter muntern auf

Optimistisch ist Kramer trotzdem: „Es wird schon weitergehen.“ Dass sie so denken kann, dafür sind vor allem die vielen kleinen Lichtblicke im Alltag verantwortlich. Treue Kunden, die bei Wind und Wetter kommen, um „ihre“ Eisdiele zu unterstützen. Menschen, die die Facebook-Artikel, mit denen Kramer ihr Abholangebot für Eis, Kuchen und Geschenkgutscheine bekannt macht, fleißig teilen. Aufmunternde Worte. Freude und Dankbarkeit darüber, mit den Leckereien von der Eisdiele ein „kleines bisschen Normalität in dieser komischen Zeit“ erleben zu dürfen, wie Facebook-User Ingo Scholz schreibt. „Es ist eben doch ein Dorf, wo einer für den anderen da ist“, sagt Kramer dankbar.

Besonders gefreut hat sie die Reaktion ihrer Aushilfen. Diese musste sie, wie so manch anderer Gastronom auch, im Zuge der Corona-Krise vorerst nach Hause schicken. „Aber wenn ich wieder normal öffnen kann, sind sie wieder da“, sagt Kramer. Das hätten sie ihr versprochen. Und noch mehr: „Sie haben mir sogar angeboten, dann den ersten Tag umsonst zu arbeiten, um mich zu unterstützen“, sagt die Altwarmbüchenerin gerührt.

Von Sandra Köhler