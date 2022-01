Trotz der Corona-Pandemie bringen die Sternsinger – verkleidet als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar – wieder den Segen, auch in Isernhagen-Altwarmbüchen. Dabei setzen sie auf coronakonforme Besuche im Rathaus und in Geschäften.

Sternsinger überbringen Segen in Altwarmbüchen

