Altwarmbüchen

Eine Leiter, eine Reuse mit einer toten Schildkröte, ein Kochtopf, vier Kanister, Stacheldraht, Metallleisten und mehrere Stühle haben Taucher am Sonnabend aus der Tonkuhle in Altwarmbüchen geholt. Mit acht Mitgliedern der Tauchgruppe von Jens Haak aus Burgdorf ging es zur Aufräumaktion unter die Wasseroberfläche. Die Ausbeute fiel nach eineinhalb Stunden glücklicherweise nicht ganz so spektakulär aus wie im vergangenen Jahr. Laut Vereinschef Jan-Patrick Hoppenau-Pala waren damals sogar ein Flachbildfernseher und ein Feuerlöscher auf dem Grund gefunden worden.

In voller Montur gehen die Taucher der Diving-School aus Burgdorf auf Müllsuche in der Altwarmbüchener Tonkuhle. Quelle: privat

Taucher haben schlechte Sicht in der Tonkuhle

Allerdings sind nach Angaben von Jens Haak die Bedingungen zum Tauchen am Sonnabend auch nicht ganz optimal gewesen. „Normalerweise ist der Herbst ein sicherer Garant für klares Wasser“, sagte der 55-Jährige nach dem Einsatz in der Altwarmbüchener Tonkuhle. Die Sicht habe aber diesmal nur bei 1,5 Metern gelegen. Seine Leute hätten noch ein großes Metallfass gesichtet, das sie allerdings aus eigener Kraft nicht bewegen konnten.

Während andere Mitglieder des Gewässerhege- und Sportfischereivereins Isernhagen in der Tonkuhle nach Müll gesucht haben, sammeln Mia (10), Letty (7) und ihre Mutter Jeanette Kipphen rund um den See Müll ein und finden einen Schuh sowie reichlich Flaschen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Taucher Ingo Matthies erzählte nach dem Tauchgang, dass es dort viele Jungfische und große Karpfen gebe. „Überhaupt sind Fische in dem See zahlreich vertreten“, sagte der 55-Jährige. Während seines Tauchgangs waren die zehnjährige Mia, die siebenjährige Letty und ihre Mutter Jeanette Kipphen rund um den See gewandert und hatten Müll eingesammelt. Einen großen Sack von Aha füllten die drei in kürzester Zeit. „Wir haben einen Schuh, ein Kehrblech, ein Stück Teppich, eine Plastikplane, eine Pizzaschachtel, viele andere Verpackungen und etliche Flaschen gefunden“, berichteten die beiden Schwestern.

Lesen Sie mehr: Mitgliederboom im Lockdown – Angler verzeichnen viele neue Mitglieder

Vereinschef Jan-Patrick Hoppenau-Pala zeigt eine Reuse mit einer toten Schildkröte, die Taucher in der Tonkuhle gefunden haben. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Aktion soll Gewässerqualität verbessern

Der Gewässerhege- und Sportfischereiverein reinigt regelmäßig sein Angelrevier rund um die 4,4 Hektar große Tonkuhle. Bereits ein erster Erkundungstauchgang im Frühjahr ergab, dass viel Müll, Schrottteile und Schutt im See liegen. „Die Aktion führen wir für den Erhalt sowie die Verbesserung der Gewässerqualität durch“, erzählte Hoppenau-Pala. Sei 22 Jahren ist der 40-Jährige Mitglied und leitet den Verein seit fünf Jahren.

Während der Aktion an der Tonkuhle rückte auch die Polizei an. Offenbar hatte ein Passant sich gewundert, was Taucher und Boote auf dem See, der ausdrücklich kein Badegewässer ist, zu suchen hatten. „Spaziergänger haben sich auch über den Müll gewundert, den wir gegenüber der Turnhalle deponierten“, sagte der Vereinschef, der den Beamten eine Genehmigung der Gemeinde vorlegen musste. Die Müllentsorgung übernehme Aha.

Zerbrochene Flaschen sind für Angler Hauptproblem

Die Tonkuhle in Altwarmbüchen ist ein beliebtes Ziel von Spaziergängern mit Kindern und Hunden. Baden und Tauchen ist dort verboten. Der See dient lediglich der Naherholung, wo Pflanzen gedeihen sowie Tiere leben – und die Angler ihre Rute auswerfen können. Mittlerweile hat der Sportfischereiverein alles zuwachsen lassen. Dennoch reiche es nicht aus, den wilden Müll einzudämmen, sagte Vorstandsmitglied Daniel Rose. Zerbrochene Flaschen seien das Hauptproblem. Der nächste Müllsammeltaucheinsatz ist also nur eine Frage der Zeit.

Von Katerina Jarolim-Vormeier