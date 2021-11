Altwarmbüchen

Auf Kalorien und gesunde Ernährung muss an diesem Sonntag, 14. November, niemand achten. Ganz ohne schlechtes Gewissen dürfen Torten und Kuchen gegessen werden – je mehr, desto besser. Möglich macht es das Benefizkaffee Löwenherz in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen, An der Riehe. Denn: Der Erlös aus dem Benefizkaffee kommt einmal mehr dem Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke zugute.

Außer-Haus-Verkauf startet schon um 13 Uhr

Die ehrenamtlichen Bäckerinnen werden wieder zig Torten und Kuchen zubereiten, um sie ab 13 Uhr gegen eine Spende an die Besucherinnen und Besucher abzugeben. Das letzte Mal hatte das Benefizkaffee im November 2019 geöffnet – dann kam Corona. Auch der Neustart steht jetzt noch unter Auflagen. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, startet der Außer-Haus-Verkauf diesmal schon um 13 Uhr. Ab 14 Uhr haben die Gäste dann auch die Gelegenheit, Kuchen, Torten und Kekse mit Kaffee vor Ort zu genießen. Es können auch genähte und gestrickte Artikel zum Verschenken oder Selbstbehalten erworben werden.

2-G-Regel beim Benefizkaffee Löwenherz

Wer erst um 14 Uhr in die Begegnungsstätte kommt, braucht sich aber keine Sorgen zu machen, leer auszugehen. „Wir garantieren, dass auch ab 14 Uhr die Auswahl groß sein wird und jeder sich das Stück Frankfurter Kranz, Flockentorte, Mohn-Marzipan, Käsekuchen und so weiter schmecken lassen kann“, versprechen die Organisatorinnen. In der Begegnungsstätte gilt die 2-G-Regel. Besucherinnen und Besucher müssen nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft oder aber genesen sind.

Von Carina Bahl