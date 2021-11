Altwarmbüchen

Zeugen für eine Unfallflucht in Altwarmbüchen sucht jetzt die Polizei: Die Geschädigte, eine 61 Jahre alte Halterin eines VW Golf plus, hatte ihren Wagen gegen 11.45 Uhr vor einem Supermarkt an der Bothfelder Straße abgestellt. Als die Burgwedelerin etwa 15 Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie Lackschäden an der linken Fahrzeugseite – sie zogen sich vom vorderen Kotflügel über die Fahrertür bis zur hinteren Tür. Den Schaden schätzen die Beamten auf 1000 Euro. Sie gehen davon aus, dass ein Unbekannter beim Ein-oder Ausparken den VW Golf plus touchiert hat. Er flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Deshalb bitten die Ermittler jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Autofahrer geben können, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Antje Bismark