Altwarmbüchen

Auf eine halbe Stunde genau kann die Polizei eine Unfallflucht auf dem Hornbach-Parkplatz an der Ernst-Grote-Straße in Altwarmbüchen eingrenzen: Am Donnerstag, 28. Mai, zwischen 12 und 12.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer dort beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen BMW. Zurück blieben eine Delle in der Fahrertür sowie Kratzer im Lack. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro. Sie hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel melden sollten.

