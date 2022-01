Altwarmbüchen

Bitterer Start für die Isernhagener Gemeindebücherei ins neue Jahr: Ein Wasserschaden führt derzeit zur teilweisen Schließung der Einrichtung. Bis auf Weiteres können keine Bücher mehr in den Räumlichkeiten an der Bothfelder Straße 26 ausgeliehen werden.

Platten stürzen von der Decke der Isernhagener Gemeindebücherei in Altwarmbüchen

Und das ist passiert: Als am Dienstagnachmittag Büchereimitarbeiterinnen die Wiedereröffnung nach der Schließung über die Festtage vorbereiten wollten, entdeckten sie einen massiven Wasserschaden in der Kinderbuchabteilung. Vier Platten der Deckenverkleidung waren herabgestürzt. Zudem führte eine mit Wasser vollgelaufene Deckenlampe zu einem Stromausfall. Das Schlimmste jedoch: Über etliche Bücher hatte sich Wasser ergossen. Am Mittwoch war Büchereileiterin Dorothea Grandjean gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen damit beschäftigt, den Bücherbestand auf Schäden zu untersuchen.

Schadenshöhe noch unbekannt: Platten stürzen nach Wassereinbruch in der Gemeindebücherei von der Decke. Quelle: Gemeinde Isernhagen

„Wie hoch der entstandene Schaden ist, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen“ , sagt Gemeindesprecherin Svenja Theunert. Ebenfalls noch nicht endgültig geklärt ist, wie es überhaupt zu dem Wassereinbruch kam. „Fest steht nur, dass das Wasser aus einer über der Bücherei liegenden Wohnung stammt“, sagt Theunert.

Unklar ist derzeit auch noch, bis wann die Bücherausleihe geschlossen bleibt. „Eine Rückgabe entliehener Medien ist hingegen möglich“, sagt die Sprecherin.

Von Thomas Oberdorfer