Isernhagen - „Weihnachten soll nicht ausfallen“: So will Pastor Sebastian Müller die Feiertage in Christophorus retten

Kreativität ist Trumpf: Die Christophorus-Kirchengemeinde in Altwarmbüchen will die Isernhagener auch in Corona-Zeiten in Adventsstimmung bringen. Eine Online-Anmeldung für die Open-Air-Gottesdienste und Musik auf dem Parkplatz sind einige der Bausteine, um das Weihnachtsfest zu retten.