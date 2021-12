Altwarmbüchen

Es ist nicht ganz leicht, in diesem Jahr in Weihnachtsstimmung zu kommen. Die Weihnachtsmärkte in ganz Isernhagen sind abgesagt - im Zentrum Altwarmbüchens, wo sonst zumindest ein großer Weihnachtsbaum stand, beherrschen weiterhin die Bagger und eine Großbaustelle das Bild. Umso gefragter dürfte nun das Angebot des „Lebendigen Adventsfensters“ werden, das die katholische Kirche Heilig Kreuz und die evangelische Christophorus-Gemeinde gemeinsam den Isernhagenerinnen und Isernhagenern unterbreiten.

Fenster im Zentrum wandelt sich in der Adventszeit sechsmal

Und das funktioniert so: Während der Adventszeit wird die Geschichte der Geburt Jesu im großen Schaufenster der Kirche Heilig Kreuz, Ecke Bothfelder/Königsberger Straße, erzählt. Insgesamt gestalten die Kirchengemeinden das ökumenische Fenster sechs mal neu oder um – bis Heilige Drei Könige im Januar. Jeden Donnerstag sind Familien und alle anderen Interessenten für 17 Uhr vor das Fenster eingeladen, um ein neues Kapitel der Weihnachtsgeschichte aufzuschlagen.

Beim Treffen gibt es Woche für Woche eine kleine Vorlesegeschichte als Impuls und ein paar Adventsleckereien aus der Schatulle. Was sich stets im Fenster verändert, wird vorab nicht verraten. Bis Heiligabend soll so jeder die Möglichkeit bekommen, die Weihnachtsgeschichte zu erleben. Das „Lebendige Adventsfenster“ hatte bereits die erste Adventszeit mit Corona 2020 bereichert.

Sterne helfen beim Einhalten der Mindestabstände

Und doch: Ganz ohne Corona-Vorsichtsmaßnahmen kommt auch diese Veranstaltung nicht aus. Um allen ein sicheres Betrachten des Adventsfensters zu ermöglichen, haben die Kirchengemeinden Sterne auf dem Boden davor markiert, auf denen sich die Besucher platzieren können – im großen Abstand zueinander. Zudem gilt am Adventsfenster eine Maskenpflicht.

Von Carina Bahl