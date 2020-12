Isernhagen

Seit Mittwoch gilt der bundesweite Lockdown. Das hat auch Auswirkungen auf den Isernhagener Wochenmarkt. Dieser öffnet am Donnerstag zwar regulär von 13 bis 18 Uhr im Zentrum an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen – allerdings nicht mit allen Ständen. Denn Blumen und Textilien dürfen aufgrund der neuen Corona-Verordnung nicht angeboten werden.

Silvester fällt der Wochenmarkt in Altwarmbüchen aus

Am Donnerstag, 24. Dezember, öffnet der Markt in Altwarmbüchen nicht – an diesem Tag ist Heiligabend. Wer noch Einkäufe fürs Fest erledigen möchte, hat dazu aber am Mittwoch, 23. Dezember die Möglichkeit. Der Wochenmarkt öffnet dann von 13 bis 18 Uhr im Zentrum. Eine Woche später am Donnerstag, 31. Dezember, fällt der Wochenmarkt jedoch aufgrund von Silvester ersatzlos aus.

Von Carina Bahl