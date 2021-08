Altwarmbüchen

Der Verein Kulturtresen hat auf der Jacobi-Bühne auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule in Altwarmbüchen an diesem Sonnabend, 28. August, eine besondere Band zu Gast. Ab 19 Uhr können die Besucherinnen und Besucher dort ein Konzert der polnischen Rockband Clödie erleben. Karten für das Konzert gibt es an der Abendkasse sowie vorab in der Buchhandlung LeseNest in Altwarmbüchen und online auf www.kulturtresen.de. Der Eintritt kostet 34,30 Euro.

Lesen Sie mehr: Jacobi-Bühne – Festival bietet in den gesamten Ferien Konzerte und Biergarten

Clödie trat beim Eurovision Song Contest für Polen an

Sängerin Klaudia Trzepizur alias „Clödie“ ist für Polen bereits beim Eurovision Song Contest aufgetreten und schaffte es auf den vierten Platz. Nach ihrem Erfolg bei der Castingshow „The Voice of Poland“ wird sie oft als polnische Bonnie Tyler bezeichnet. In Altwarmbüchen stellt die Sängerin ihre neue Single erstmals live vor.

Von Carina Bahl