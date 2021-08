Altwarmbüchen

Der Altwarmbüchener BC veranstaltet am Montag, 30. August, einen Badminton Summerday für alle Kinder von fünf und zwölf Jahren, die die Sportart einmal ausprobieren wollen.

Los geht es um 10 Uhr mit ausgebildeten Trainern. Neben einem Camp-T-Shirt gibt es einen Mittagssnack. Ab 15 Uhr können auch die Eltern dazustoßen. Der Tag endet um 16 Uhr. Schläger und Bälle werden gestellt. Genug zu trinken ist mitzubringen. Die Teilnahme kostet 8 Euro. Insgesamt gibt es 16 Plätze. Wer an der Veranstaltung in der Sporthalle am Schulcampus, Helleweg 1, teilnehmen will, kann sich auf der Website des Vereins www.badminton-altwarmbuechen.de anmelden.

Von Alina Stillahn