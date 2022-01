Altwarmbüchen

Die Christophorusgemeinde in Altwarmbüchen möchte zukünftig wieder Gottesdienste in Präsenz anbieten. In der Weihnachtszeit habe sich gezeigt, dass Gottesdienste mit beschränkten Teilnehmerzahlen und der 3G-Regel funktionieren, sagt Pastor Sebastian Müller. Die Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde organisiert schon seit längerer Zeit wieder Gottesdienste in Präsenz. Mithilfe des Fördervereins und von Spenden konnte die katholische Kirchengemeinde im vergangenen Jahr zwei Luftfilteranlagen anschaffen.

„Wir waren positiv überrascht“, sagt Müller über die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen. Erstmals seit Beginn der Pandemie konnte die Kirchengemeinde wieder vier Gottesdienste in Präsenz durchführen und entschloss sich, auch im neuen Jahr die Kirche für Gemeindemitglieder wieder zu öffnen. Die Gottesdienstbesucher hätten sich vorbildlich an das Hygienekonzept der Kirche gehalten und ihre Impfnachweise und Anmeldebescheinigungen bereits beim Anstehen am Einlass in der Hand gehalten, wodurch es keine langen Wartezeiten gegeben habe.

Christophorusgemeinde sammelt 1100 Euro für Hilfsorganisation

In der Weihnachtszeit sammelte die Kirchengemeinde rund 1100 Euro Spenden für die Hilfsaktion „Brot für die Welt“. „Wir sind begeistert, dass wir trotz der schwierigen Umstände in diesem Jahr so eine gute Bilanz ziehen können“, sagte Pastor Müller. Ab Mitte Januar möchten er und die Aktiven in der Kirchengemeinde erneut Gottesdienste mit beschränkter Teilnehmerzahl und 3G-Regeln organisieren. Bei anderen Aktionen wie der Konfirmandenfreizeit, die eigentlich für Anfang Februar geplant war, und dem Seniorennachmittag bleibt die Christophorusgemeinde allerdings vorsichtig. Sie fallen vorerst weiterhin aus.

Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde hat zwei neue Luftfilteranlagen

Auch die katholische Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde blickt hoffnungsvoll auf das neue Jahr. Dank zwei neuer Luftfilteranlagen konnte die Kirchengemeinde im vergangenen Jahr schon wieder Gottesdienste in Präsenz organisieren. Mit dem Neubau sei es außerdem möglich, bei wärmeren Temperaturen dauerhaft querzulüften, sagt Dunja Martin von der Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde. Aktuell dürften während der Gottesdienste nur ein Drittel der Plätze belegt werden, und es gelte eine FFP2-Maskenpflicht.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im vergangenen Jahr sei das Angebot in Altwarmbüchen immer gut angenommen worden. Inzwischen gibt es die Möglichkeit, sich digital auf der Internetseite der Kirchengemeinde für die Gottesdienste anzumelden. Wer keinen Internetzugang hat, kann das aber auch weiterhin im Pfarrbüro der Gemeinde erledigen.

Von Leona Passgang