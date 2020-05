Isernhagen

In diesem Jahr ist vieles anders. Freibäder müssen wegen des Coronavirus vor ihrer Öffnung ein detailliertes Konzept ausarbeiten, um die Hygienevorschriften und Abstandsregeln sicherzustellen. Zudem gelten von der jeweiligen Fläche abhängige Besucherhöchstgrenzen. Doch wie steht es um die Badeseen in Isernhagen? Gemeinhin darf seit dem alljährlichen Saisonstart am 15. Mai im Altwarmbüchener See, im Hufeisensee und im Kirchhorster See geplanscht werden. Hat sich daran wegen Corona etwas geändert?

Die gute Nachricht: Es darf gebadet werden, ein Verbot gibt es nicht. Allerdings müssen wie derzeit überall bestimmte Regeln eingehalten werden. „An den öffentlichen Badeseen in Isernhagen gelten die allgemeinen Bestimmungen und Vorgaben zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie des Landes beziehungsweise der Region Hannover. Weitere, speziell für Isernhagen vorgesehene Vorgaben bestehen nicht“, teilt Gemeindesprecherin Svenja Theunert mit.

Baden ist erlaubt – aber mit Abstand

Dies bestätigt Regionssprecherin Sonja Wendt: „Grundsätzlich ist das Baden an frei zugänglichen Seen nicht untersagt. Inwieweit Betreiber von Seen den Zugang und die eventuell vorhandene Infrastruktur wie Duschen und Toiletten für Badegäste öffnen, liegt in der Zuständigkeit der Betreiber.“ Ansonsten gelten die Empfehlungen des Landesgesundheitsamtes: Sowohl an Stränden als auch auf den Liegewiesen müssen Besucher die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, die auch sonst in der Öffentlichkeit gelten. Größere Menschenansammlungen sind zu vermeiden.

Und wie sieht es mit der Ansteckungsgefahr im Wasser aus? Laut Umweltbundesamt ist das Risiko, wegen eines Bades in einem dafür freigegebenen EU-Badegewässers am Coronavirus zu erkranken, gering. Die Region überprüft die Wasserqualität wie sonst auch während der Badesaison bis Mitte September regelmäßig. Die jüngsten Proben wurden in dieser Woche genommen. Ergebnisse können auf www.hannover.de abgerufen werden.

Die Warnung wegen angeblicher Blaualgen ist momentan überholt. Quelle: Sandra Köhler

Region: Aktuell keine Blaualgen im Altwarmbüchener See

Immer wieder kommt es an Badeseen zum Auftreten von Blaualgen. Die charakteristischen grünen Schlieren waren im November 2019 im Altwarmbüchener See zu beobachten gewesen. Daraufhin hatte die Region Wasserproben entnommen, die den Verdacht bestätigten: Es wurden massenhaft Blaualgen nachgewiesen. Vor dem Steg des Wassersportvereins Altwarmbüchen ist noch ein Warnschild zu finden, das die Gemeinde Isernhagen deshalb aufgestellt hatte. Denn: Blaualgen sind giftig. Sie können bei Menschen zu allergischen Hautreaktionen und Entzündungen führen. Wer Wasser schluckt, riskiert Magen- und Darminfektionen. Hunde, die aus belasteten Gewässern trinken, können sogar sterben.

Der Empfehlung, eine sogenannte limnologische Untersuchung vornehmen zu lassen, die die Entwicklung des Stoffhaushaltes des Binnengewässers darstellt, ist die Gemeinde gefolgt. Die erste Untersuchung gab es Anfang April, weitere sollen bis in den Herbst hinein folgen.

Doch die Befürchtung, dass das vornehmlich bei höheren Temperaturen auftretende Problem zu Beginn der Badesaison weiterhin bestehen und sich sogar verstärken würde, hat sich bisher nicht bestätigt. „Am Altwarmbüchener See gibt es keinen akuten Blaualgenbefall. Die Wasserqualität ist derzeit einwandfrei“, sagt Regionssprecherin Wendt. So muss das von der Gemeinde Isernhagen noch im Herbst 2019 befürchtete Schwimmverbot für den Altwarmbüchener See derzeit nicht verhängt werden. .

Von Sandra Köhler